rbb-Rundfunkrat wählt Christoph Augenstein als neuen Direktor Produktion und Betrieb - Gremium dankt Nawid Goudarzi (FOTO)

Berlin (ots) -Der Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) hatChristoph Augenstein (54) zum neuen Produktions- und Betriebsdirektordes Senders gewählt. Er folgte damit am Donnerstag (12.4.) einemVorschlag von rbb-Intendantin Patricia Schlesinger. Augenstein istzurzeit stellvertretender Direktor Produktion und Technik beimWestdeutschen Rundfunk (WDR) und leitet dort die HauptabteilungAktuelle Produktion und Sendung. Er folgt auf Nawid Goudarzi, der zum1. Mai in den Ruhestand geht. Augenstein wird das Amt dannvoraussichtlich im Spätsommer antreten.rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Die Bereiche Produktion undBetrieb stehen bei den aktuellen Umstrukturierungsplänen in der ARDim Zentrum. Der rbb hat schon frühzeitig den Weg zu multimedialen undeffizienten Arbeitsabläufen eingeschlagen. Christoph Augenstein wirddiesen Kurs nun fortsetzen, er ist ein exzellenter Fachmann sowohlfür die technischen als auch die inhaltlichen Anforderungen anmoderne Produktionsmethoden."Friederike von Kirchbach, Vorsitzende des rbb-Rundfunkrats:"Strukturveränderungen in Produktion und Betrieb gehören zu denzentralen strategischen Herausforderungen, denen sich der rbb in denkommenden Jahren stellen muss. Christoph Augenstein ist genau derrichtige Mann, um die konsequente Hinwendung zu digitalenArbeitsabläufen in schlanken Strukturen voranzutreiben. SeinVorgänger Nawid Goudarzi nahm heute zum letzten Mal an einerRundfunkratssitzung teil. Er hat den Boden für die Reformen bereitet,die jetzt anstehen und seit der Gründung des rbb Großes für denSender geleistet. Wir werden ihn an anderer Stelle nochverabschieden, doch der Dank des rbb ist ihm jetzt schon gewiss."Christoph Augenstein: "Ich habe mich im WDR in den vergangenenJahren intensiv mit smarten Produktionsformen und der Zusammenarbeitüber Mediengrenzen hinweg beschäftigt. Ich freue mich darauf, dieseErfahrungen jetzt beim rbb nutzen zu können und gemeinsam mit einemversierten und erfolgreichen Team in Produktion, Betrieb und IT zumErfolg des rbb in der Region und der ARD beizutragen."Christoph Augenstein wurde 1963 in Karlsruhe geboren. Beim WDRbegann Augenstein nach langer freier Mitarbeit 1995 als Redakteur undReporter bei Eins Live. 1999 wurde er persönlicher Referent desdamaligen WDR-Intendanten Fritz Pleitgen, von 2001 an leitete er dieWDR-Intendanz und war dort unter anderem auch für den Aufbau derInternetredaktion des WDR verantwortlich. Im Jahr 2005 übernahmAugenstein die Leitung der Hauptabteilung Produktion für dasFernsehen des WDR in Köln. Seit 2016 ist er als HauptabteilungsleiterAktuelle Produktion und Sendung medienübergreifend für den gesamtenaktuellen Sende- und Produktionsbetrieb des WDR in Köln, denEreigniskanal Phoenix und die Auslandsstudios des WDR verantwortlich.Im Januar 2017 übernahm er auch die Aufgaben des stellvertretendenProduktionsdirektors. Seit 2007 ist Augenstein Geschäftsführer desDeutschen Kamerapreises.Gemeinsam mit Intendantin Patricia Schlesinger,Verwaltungsdirektor Hagen Brandstäter, Programmdirektor Dr. JanSchulte-Kellinghaus, Justitiarin Susann Lange und ChefredakteurChristoph Singelnstein bildet Christoph Augenstein künftig dieGeschäftsleitung des Senders.Pressekontakt:Justus DemmerTel 030 / 97 99 3 - 12 100justus.demmer@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell