rbb-Rundfunkrat bestätigt Friederike von Kirchbach als Vorsitzende (FOTO)

Berlin (ots) -Friederike von Kirchbach (61) bleibt Vorsitzende des Rundfunkratsdes Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Das Gremium bestätigte sie inseiner Sitzung am Donnerstag (23. Februar) in Berlin im Amt. DenVorsitz im rbb-Rundfunkrat führt von Kirchbach seit Januar 2013.Entsandt von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesischeOberlausitz, gehört sie dem Rat seit 2007 an. Zum stellvertretendenVorsitzenden bestimmte der Rundfunkrat erneut Prof. Martin Rennert(62), Präsident der Universität der Künste Berlin. Ihn entsenden dieLandesrektorenkonferenzen Berlin und Brandenburg, er gehört demGremium seit 2011 an.Friederike von Kirchbach ist seit 2015 für den BerlinerKirchenkreis Stadtmitte in der Sankt Thomas Gemeinde Berlin Kreuzbergtätig. Zuvor war sie Pröpstin der Evangelischen KircheBerlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Bis 2005 arbeitete sieals Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentages, ihreerste Pfarrstelle trat sie 1992 in Kreischau bei Dresden an.Zu seiner Vertreterin im ARD-Programmbeirat bestimmte derRundfunkrat Brigitte Lange (Abgeordnetenhaus Berlin), ihreStellvertreterin ist Regine Auster (Landesverbände der nach demBundesnaturschutzgesetz anerkannten Verbände in Berlin undBrandenburg).