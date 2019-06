rbb QUEER: Am 27. Juni 2019 startet die zweite Staffel im rbb Fernsehen (FOTO)

Berlin (ots) -Unter dem Titel rbb QUEER präsentiert das rbb Fernsehen auch 2019wieder eine eigene Filmreihe jenseits der Hetero-Norm. Vom 27. Junibis zum 15. August laufen donnerstags am späten Abend insgesamt achtqueere Filme, vier davon als TV-Erstausstrahlung.Das Schweizer Dokudrama "Der Kreis" von Stefan Haupt eröffnet am27. Juni um 23.25 Uhr die Reihe, genau am 50. Jahrestag der NewYorker "Stonewall Riots", die als Beginn der Emanzipationsbewegungvon Schwulen und Lesben gelten. Der Film erzählt nicht nur dieGeschichte der einflussreichen, internationalen Schwulenorganisation"Der Kreis" und ihrer gleichnamigen Zeitschrift, sondern auch dieauthentische Liebesgeschichte zweier Mitglieder.Zum Inhalt:Zürich, Ende der 50er Jahre. Der junge, schüchterne Lehrer ErnstOstertag (Matthias Hungerbühler) wird Mitglied derSchwulenorganisation "Der Kreis". Dort lernt er denTravestie-Künstler Röbi Rapp (Sven Schelker) kennen und verliebt sichHals über Kopf in ihn.Während in Zürich die Unterdrückung von Homosexuellen immerrepressiver wird, kämpfen die zwei jungen Männer um ihre Liebe und,zusammen mit ihren Freunden, für die Rechte von Schwulen. Röbi undErnst durchleben den Höhepunkt und den späteren Niedergang derOrganisation, die als Vorreiterin der modernen Homosexuellenbewegungin Europa gilt.Die Produktion erhielt zahlreiche Preise, darunter den"Panorama-Publikumspreis" der Berlinale (2014), den TEDDY für denbesten Dokumentarfilm (2014) und den Schweizer Filmpreis in derKategorie "Bester Spielfilm" (2015).Weitere Filme der Reihe rbb QUEER in der Übersicht:"Der Sommer von Sangailé" von Alanté Kavaïté (4. Juli, 23.25 Uhr,OmU, Erstausstrahlung), "Du sollst nicht lieben" von Haim Tabakman(11. Juli, 23.30 Uhr), "Something Must Break" von Ester MartinBergsmark (18. Juli, 23.30 Uhr, OmU, Erstausstrahlung), "Von Mädchenund Pferden" von Monika Treut (25. Juli, 23.30 Uhr), "Tiefe Wasser"von Tomasz Wasilewski (1. August, 23.30 Uhr, OmU, Erstausstrahlung) ,"Zwischen Sommer und Herbst" von Daniel Manns (8. August, 00.00 Uhr,Erstausstrahlung) und "Der Fremde am See" von Alain Guiraudie (15.August, 00.00 Uhr).Unmittelbar vor jeder Ausstrahlung stellt rbb-Filmexperte KnutElstermann die cineastischen Highlights vor und liefertHintergrundinformationen zu ihrer Entstehung und Rezeption.Alle Filme der Reihe stehen für angemeldete Nutzer imrbb-Presseportal zur Ansicht bereit. Honorarfreie Fotos finden Sieunter ard-foto.de.Der Film "Von Mädchen und Pferden" ist nach der Ausstrahlungsieben Tage lang in der ARD-Mediathek abrufbar.Pressekontakt:rbb PresseteamNicola zu Stolberg / Elisabeth SchwiontekTel 030 / 97 99 3 - 12 112 oder 030 / 97993 - 12 111rbb-presseteam@rbb-online.deSalzgeber & Co. Medien GmbHDr. Christian WeberTel 030 / 28 52 90 70presse@salzgeber.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell