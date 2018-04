Berlin (ots) -Sehr geehrte Damen und Herren,liebe Kolleginnen und Kollegen,Das Erste zeigt am 29. April 2018 um 20.15 Uhr den neuenrbb-"Polizeiruf 110: Demokratie stirbt in Finsternis". Darin wirftein nächtlicher Einbruch in ihre Wohnung Kriminalkommissarin OlgaLenski (Maria Simon) aus der Bahn: Der Einbrecher hat Olga und ihreTochter Alma im Schlaf gefilmt - mit ihrem eigenen Handy. DieKommissarin fühlt sich ohnmächtig und verunsichert wie selten. So hatKriminalhauptkommissar Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) Olga noch nieerlebt. Er ist besorgt um sie und fest entschlossen, den Überfallaufzuklären. Olga Lenski beschließt, Alma ihrer Mutter Maria (NataliaBobyleva) anzuvertrauen und eine Auszeit zu nehmen. Auf einemabgelegenen Hof will sie zur Ruhe kommen und ihre Selbstsicherheitzurückgewinnen. Schon bald erkennt sie, dass der Hof von GastgeberLennard Kohlmorgen (Jürgen Vogel) mehr ist als nur ein idyllischesAussteigerquartier.Regisseur Matthias Glasner hat gemeinsam mit Mario Salazar dasDrehbuch für den neuen "Polizeiruf 110" geschrieben und sagt über denFilm: "Gleich zu Beginn wird dem Sonntagabend-Krimi der Boden unterden Füßen weggerissen. Das Nicht-Zusammen-Passen wird zum Programm,alles und jeder in dieser Geschichte wirkt vereinzelt undbruchstückhaft. Sogar die Dramaturgie des Films: Es beginnt mit einemRaubüberfall, wird dann zu einer angedeuteten Liebes-geschichte,plötzlich gibt es eine Leiche. Und am Ende steht die Vision einerapokalyptischen Endzeit."Wir laden Medienkollegen herzlich ein zur Berichterstattung:Fototermin und Preview "Polizeiruf 110: Demokratie stirbt inFinsternis" am Dienstag, 24. April 2018, im Delphi Filmpalast,Kantstraße 12A, 10623 Berlin. - 19:30 Uhr Fotocall, 20:00 Uhr Beginnder Preview.Sie treffen u. a. die Schauspieler Maria Simon, Jürgen Vogel,Sofie Eifertinger, Katharina Bellena, Robert Gonera, Karl Schaper undFritz Roth sowie Autor und Regisseur Matthias Glasner. Auskunft gebengern auch Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus, die Leiterindes rbb-Programmbereichs Doku und Fiktion, Martina Zöllner,Redakteurin Daria Moheb Zandi und Produzentin Heike Streich.Moderation: Stefan Rupp.Der "Polizeiruf 110: Demokratie stirbt in Finsternis" ist eineProduktion der REAL Film Berlin GmbH im Auftrag des RundfunkBerlin-Brandenburg (rbb) für Das Erste. Informationen über den Filmunter: https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/programm/2018/04/polizeiruf-110/Akkreditierung für Kolleginnen und Kollegen der MedienMedienkollegen bitten wir um Ihre Anmeldung bis Montag, 23. April2018, 12.00 Uhr unter eMail: presseservice_termine¬@rbb-online.de.Es gibt noch Tickets an der Kinokasse.Freundliche Grüße vom rbb PresseteamPressekontakt:rbb Presse & Information, Claudia Korte, Tel. 030-97993 -12106.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell