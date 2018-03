Berlin (ots) -"Amelie rennt" von Tobias Wiemann, eine Kinokoproduktion unterrbb-Federführung, ist beim Deutschen Filmpreis 2018 in der KategorieBester Kinderfilm nominiert. Am Mittwoch (14. März 2018) wurden dieNominierungen nach Entscheidung der DEUTSCHEN FILMAKADEMIE in Berlinbekannt. Nun bleibt es spannend bis zur feierlichen Preisverleihungam 27. April.rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus: "Turbulente Dialogeund die witzige Erzählart lobte schon die Kinderjury der GenerationKplus bei der Berlinale 2017 an diesem Film. Nun hat es 'Amelierennt' mit seiner besonderen Mischung aus Drama und Humor auch zurFilmpreis-Nominierung geschafft. Wir freuen uns riesig mit TobiasWiemann und dem ganzen Team.""Amelie rennt"Die 12-jährige Amelie (Mia Kasalo) reist alleine in die Alpen. Waswie ein Abenteuer klingt, muss aber erst noch eines werden, dennAmelie fährt in eine Asthma-Reha-Klinik. In Südtirol ist die Luftzwar super, aber das Leben ist nicht besonders aufregend, bis AmelieBart (Samuel Girardi) kennenlernt, der eigentlich Bartholomäus heißtund "Herdenmanager" über eine Gruppe Kühe ist. Bart ist einNaturbursche durch und durch - die spröde Amelie findet das lustigund amüsiert sich über ihn. Bart ist schon 13 und findet Amelie doof,und bei der ersten Begegnung bricht ein Streit zwischen den beidenaus. Als Amelie erfährt, dass die Klinikbetreuer sie fürwiderspenstig halten und dafür sorgen wollen, dass sie sich anpasst,haut Amelie kurzerhand ab. Doch das ist leichter gesagt als getan.Auf den höchsten Berg in der Gegend will sie steigen. Sie will esalleine schaffen und allen beweisen. Ausgerechnet Bart kommt ihr zuHilfe, der doch gar nicht so blöd ist, wie sie dachte ..."Amelie rennt" (Drehbuch Natja Brunckhorst, Regie Tobias Wiemann)ist eine Produktion von Lieblingsfilm GmbH in Koproduktion mit derHelios Sustainable Films GmbH, unter Federführung des rbb (Redaktion:Anja Hagemeier, Anke Sperl) mit dem SWR (Redaktion: Margret Schepers)und dem HR (Redaktion: Patricia Vasapollo). Entstanden im Rahmen derInitiative "LEUCHTSTOFF" von rbb und Medienboard Berlin-Brandenburg.rbb überträgt die Gala am 27. April live für Das ErsteDer DEUTSCHE FILMPREIS ist die renommierteste und höchstdotierteAuszeichnung für den deutschen Film. Am 27. April ist die feierlichePreisverleihung im Berliner Palais am Funkturm ab 22.00 Uhr im Erstenund parallel im Livestream in der Mediathek Das Erste zu sehen, eineARD-Gemeinschaftsproduktion unter Federführung des rbb.Pressekontakt:rbb Presseteam, Tel. (030) 97993 -12101 und -12102.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell