Berlin (ots) - Das Infocenter im Hauptstadtstudio der ARD steht,anders als vom Spiegel in seiner aktuellen Ausgabe beschrieben, nichtvor der Schließung. "Wir wollen diese "Offene Tür" zum Senderverbundnicht schließen, sondern das Angebot zeitgemäß modernisieren", sagteJustus Demmer, Sprecher des für das Hauptstadtstudio in der ARDfederführenden Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) am Freitag. Andersals der "Spiegel" in seiner aktuellen Ausgabe und per Vorab-Meldungnahelegt, soll das Hauptstadtstudio nicht in erster Linie sparen,sondern seine Mittel für Programm aufwenden, sagte Demmer. Für dieöffentliche Darstellung übernehme der rbb künftig die Kosten."Es geht also nicht um eine endgültige Schließung, sondern um einekurzfristige Neuverteilung von Ressourcen und die langfristigeModernisierung des Info-Angebots am HSB, dies auch angesichts derTatsache, dass das Infocenter sich in den vergangenen Jahren voneiner "begehbaren ARD" zunehmend zum Merchandising-Shop entwickelthat", sagte Demmer."Um für das Publikum in der Mitte Berlins erlebar zu sein, planenwir einen neuen Aufschlag und hoffen, im Frühsommer konkrete Plänevorstellen zu können. Dabei arbeitet der rbb eng mit der Leitung desHauptstadtstudios, Chefredakteurin Tina Hassel und ihremStellvertreter Thomas Baumann zusammen", sagte Demmer. "Uns ist dieBedeutung einer "offenen Tür" zur ARD sehr wohl bewusst und freuenuns auf eine zeitgemäße Form der "ARD zum Anfassen" in der MitteBerlins", sagte Demmer.Zudem organisiere der rbb die Führungen durch das HSB neu undsorge für ein abgestimmtes Angebot mit seinm Besucherangebot unteranderem im historischen Haus des Rundfunks. Auch die Stellen aus demHSB, die in Zusammenhang mit dem Info-Center und den Führungenstehen, übernehme der rbb.Informationen zur ARD gibt es natürlich auch jetzt: Entwederdirekt bei den Landesrundfunkanstalten oder online auf den Seiten derHäuser oder der ARD, wer Fan-Artikel sucht, kann sie in unsererRegion in den rbb-Shops in Berlin und Potsdam finden.