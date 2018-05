rbb-Inforadio exklusiv: Wohnungsleerstand in Berlin schon lange nicht mehr erfasst

Berlin (ots) - In Berlin gibt es keine offiziellen Zahlen überleerstehende Wohnungen.Das haben Recherchen des Inforadios vom rbb ergeben. Das letzteMal wurden demnach vor acht Jahren leerstehende Wohnungen gezählt:Damals waren es rund 66.000. Das unabhängige SozialforschungsinstitutEmpirica schätzt, dass es zur Zeit 18.000 Wohnungen sind. Das sei einProzent des Bestandes und ganz normal, weil Wohnungen saniert werden,oder Mieter umziehen, sagte Vorstandsmitglied Reiner Braun."Das heißt also, die Zahl der leer stehenden Wohnungen ist eherverschwindend gering (...) Viele Wohnungen stehen einfach deshalbleer, weil sie gerade saniert werden, weil sie umgebaut werden, weiles gerade einen Mieterwechsel gibt. Wenn keine Wohnung leer steht,dann kann auch keiner umziehen. Wir brauchen also einen gewissenFluktuationsleerstand. Wir bewegen uns mittlerweile auf einem Niveau,der nur wenig über dieser notwendigen Fluktuation liegt."Aus Protest gegen Wohnungsmangel waren am Sonntag in Berlinmehrere leerstehende Mietshäuser besetzt worden.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburginforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell