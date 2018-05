rbb-Inforadio exklusiv: Mützenich, SPD: Gemeinsame Interessen von Deutschland und Russland stärken

Berlin (ots) - Vor dem Hintergrund des Besuchs von BundeskanzlerinAngela Merkel (CDU) in Sotschi sagte der stellvertretendeSPD-Fraktionsvorsitzende, Rolf Mützenich, am Freitagmorgen imInforadio vom rbb, das gemeinsame Interesse, das Atomabkommen mit demIran zu behalten, sei wichtig."Die deutsche und die russische Regierung sowie die EU sindüberzeugt, dass dieses Abkommen besser ist als kein Abkommen zuhaben."Mützenich betonte, die Vereinbarung stärke insbesondere dieRüstungskontrolle. Das Treffen von Merkel mit Russlands PräsidentWladimir Putin in Sotschi sei zudem eine gute Gelegenheit, sich überalle Themen auszutauschen, die im gemeinsamen Interesse sind, davongebe es noch mehr.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell