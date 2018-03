Berlin (ots) - Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) istzuversichtlich, dass der Stiftungsrat des Humboldtforums ihremVorschlag für den Intendantenposten zustimmen wird.Sie habe mit allen Beteiligten gesprochen, bevor sie denbisherigen Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser undGärten, Hartmut Dorgerloh, vorgeschlagen habe, sagte dieCDU-Politikerin am Mittwoch im Inforadio des rbb: "Diese Entscheidungist natürlich nicht von heute auf morgen gefallen, sondern dem istein Findungsprozess vorausgegangen, bei dem ich natürlich immerwieder die einzelnen Verantwortlichen mit einbezogen habe. Das Echo,auch im Vorfeld und jetzt erneut, stimmt mich sehr zuversichtlich."Dorgerloh sei "ein großer Kommunikator nach innen wie nach außen":"Er kann mit Bund- und Länderaufsichtsräten gut umgehen. Er kennt dendeutschen Kulturbetrieb. ... Das alles beherrscht er aus dem Effeff.Und insofern bin ich dankbar, dass er sich auf dieses Abenteuereinlässt."Außerdem habe Dorgerloh bewiesen, dass er eine riesigeKultureinrichtung erfolgreich managen kann. Dabei habe er in 15Jahren hervorragende Erfahrungen gesammelt und gezeigt, dass erdaraus "etwas Populäres" machen kann: "Wir setzen beim Humboldtforumjetzt darauf, endlich aus dieser sehr akademischen Debatte (...) hinzum Publikum uns zu entwickeln. Und er ist jemand, der sehrschwierige und anspruchsvolle geschichtliche Zusammenhänge populärumsetzen kann, der eine sinnliche Qualität hat, was den Umgang mitdem Publikum angeht, der selber gut auftritt und der natürlich auchdieses große touristische, aber auch das Berlin-Milieu hier aus derStadt und der Umgebung kennt. Und das ist jetzt unser Adressat - dasgroße Publikum - und er ist derjenige, der es ansprechen kann."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell