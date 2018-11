rbb-Inforadio exklusiv: Güler unterstützt Seehofer-Forderung nach unabhängigen muslimischen Gemeinden

Berlin (ots) - Kurz vor Beginn der Berliner Islamkonferenz hatsich die Staatssekretärin im nordrhein-westfälischenIntegrationsministerium, Serap Güler (CDU), für eine vom Auslandunabhängige Finanzierung muslimischer Gemeinden ausgesprochen.Sie unterstützt damit eine entsprechende Forderung vonBundesinnenminister Seehofer. Güler sagte am Mittwoch im Inforadiovom rbb, denkbar sei beispielsweise eine Moscheesteuer. Allerdingssei es bis dahin noch ein weiter Weg. Bis zu einer Regelung solltensich muslimische Gemeinden über eigene Mitgliedsbeiträge oder Spendenfinanzieren, wie dies bereits beim Bau der meisten Moscheen inDeutschland praktiziert werde. "Warum sollte es nicht ein ähnlichesModell zur Finanzierung der Imame geben", fügte Güler hinzu.Der Satz "Der Islam gehört zu Deutschland" müsse nicht nur von denIslamverbänden gefeiert, sondern auch mit Inhalten gefüllt werden, soGüler. Zugleich sprach sie sich dafür aus, dass Imame in der Lagesein sollten, sich in deutscher Sprache zu verständigen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgINFOradioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell