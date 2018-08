rbb-Inforadio exklusiv: Einheitsdenkmal-Architekt verteidigt Entwurf

Berlin (ots) - Der Architekt des umstrittenen Freiheits- undEinheitsdenkmals in Berlin, Sebastian Letz, erwartet einen baldigenBaubeginn.Er gehe fest davon aus, dass das Denkmal komme, sagte Letz amMittwoch im Inforadio des rbb. "Es ist allerhöchste Zeit, dass jetztendlich mal Taten folgen und wir den Menschen, die damals den Mutgehabt haben, auf die Straße zu gehen, dieses Denkmal errichtenkönnen", so Letz.Am Mittwoch soll der Kaufvertrag zwischen dem Bund und der StadtBerlin über das Grundstück vor dem Humboldt-Forum geschlossen werden.Das ist die Voraussetzung dafür, dass die bislang blockierten Geldervom Haushaltsausschuss des Bundestages freigegeben werden.Letz wandte sich gegen Forderungen, das Denkmal vor dem Bundestagzu errichten. "Für mich ist es so, dass die friedliche Revolutioneine ostdeutsche Leistung ist und ich es deshalb auch richtig finde,dass im Osten ein Denkmal errichtet wird", so Letz.Auch das Konzept des Denkmals verteidigte der Architekt gegenKritik. Der Entwurf einer großen Freiheitswaage, die von denBesuchern betreten und in Bewegung gesetzt werden kann, wurde als zuverspielt bezeichnet. "Das Denkmal beruht auf einem partizipativenGedanken. [...] Nur durch die Menschen selbst, durch ihreInteraktion, wird es lebendig und es kann eine Veränderungeintreten", sagte Letz.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell