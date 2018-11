Berlin (ots) - Der Innenminister von Sachsen-Anhalt, HolgerStahlknecht (CDU), hat sich dafür ausgesprochen, gut integrierteAsylbewerber nicht abzuschieben.Stattdessen sollte man ihnen die Chance geben, hier zu bleiben -und zwar über das geplante Fachkräfteeinwanderungsgesetz, sagte derCDU-Politiker am Mittwoch im Inforadio vom rbb. Dabei sprach er imVorfeld der Innenminister-Konferenz in Magdeburg nicht vonSpurwechsel wie Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther(CDU), sondern von "Weichenstellung"."Wir werden auch reden müssen, was mit denjenigen ist, die schonlängere Zeit hier als Geduldete sind, sich aber integriert haben,einen Arbeitsplatz haben, die Kinder in die Schule gehen, unsereSprache sprechen. Dass man die dann möglicherweise nicht (...)abschiebt, sondern eben durch eine Weichenstellung über diesesFachkräfteeinwanderungsgesetz auch bei uns behält, weil Sie könnenniemandem in einem Unternehmen erklären, dass jemand, der dort guteArbeit leistet, den nach sieben acht Jahren abzuschieben."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgINFOradioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell