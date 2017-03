Berlin (ots) - Die Berliner Schauspielerin Anna Thalbach beklagtdie gravierenden Veränderungen in ihrer Heimatstadt.Das Berlin, in dem sie aufgewachsen ist, sei "komplett weg", sagteThalbach am Donnerstag im rbb-Inforadio. Überall in Berlin regieredas "prollige Geprotze": "Das, was ich an Berlin geliebt habe, dasBescheidene, ist einfach nicht mehr da. Ich bin mit einem einzigenBewohner in meinem Haus die einzige Berlinerin. Mein Kioskbesitzerwird fotografiert, weil er berlinert, von den Zugezogenen. Also ich,wenn ich mit meinen Hunden draußen bin und vor der Zionskirche stehe,dann denke ich: Keiner von den Menschen, die davor gestanden haben,vor der Zionskirche, um für die Freiheit dieser Stadt zu kämpfen,dürfen noch da wohnen. Sind alle rausgeekelt worden. "Scharfe Kritik übt Thalbach in diesem Zusammenhang an der BerlinerPolitik. Die habe es versäumt, die alteingesessenen Bürger besser vorVerdrängung zu schützen: "Es soll ja wachsen, aber ohne das Altekomplett abzuroden: Jetzt sind wir da. Platz da. Wir haben mehr Geld.Also das kann's nicht sein. Das finde ich nicht okay und das nehmeich Berlin auch übel. Dass Berlin da nicht aufgepasst hat. DerPrenzlauer Berg, ist nicht mehr der Prenzlauer Berg. Komplett nicht."Das Interview mit der Schauspielerin Anna Thalbach ist Teilunserer Serie "10 Ideen - Das braucht Deutschland", die bis zum10.März werktäglich um 10.45 Uhr im rbb-Inforadio zu hören ist.Weitere Gesprächspartner sind u.a. Smudo, Klaus Töpfer und UlrichWickert.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgINFOradioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell