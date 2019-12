rbb-Inforadio: SPD-Vizechefin Geywitz will Partei zukunftsfähig machen

Berlin (ots) -Sperrfrist: 14.12.2019 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die Vizechefin der SPD, Klara Geywitz, will ihre Partei mit den ThemenArbeitnehmerrechte und Weiterbildung zukunftsfähig machen.Eine Herausforderung sei, wie man den Schutz der Arbeitnehmer und dieMitbestimmung in den Betrieben in die digitale Arbeitswelt retten könne, sagteGeywitz am Sonnabend im Inforadio des rbb. Daneben will die SPD einenRechtsanspruch auf Weiterbildung einführen. Menschen, die das wollen, sollen miteiner staatlichen Unterstützung fit für den Arbeitsmarkt gemacht werden."Der Anteil der Arbeiter ist ja massiv gesunken seit den Sechzigern, der Anteilder Arbeitnehmer ist gestiegen. Das ist ein Spiegel auch des Umbaus unsererIndustriegesellschaft in Richtung Dienstleistungsgesellschaft. Und wir stehenjetzt vor großen Herausforderungen, weil viele Menschen zwar jetzt sagen, mirgeht es ganz gut, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich in zehn Jahren nocheinen Job habe. Und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es meinen Kindern malbesser gehen wird als mir. Und das sind so die großen Zukunftsfragen, die auchHubertus Heil jetzt angehen will, nämlich, wie schaffen wir es eigentlich in soeiner digitalisierten Arbeitswelt, dass wir das, wofür wir ja Jahrzehntegekämpft haben, nämlich einen guten Arbeitnehmerschutz und starke Mitbestimmungin den Betrieben, dass wir das auch in die digitale Arbeitswelt retten. Und eswird eine große Herausforderung sein.Und das Zweite, was wir gerne machen wollen, ist ein Rechtsanspruch aufWeiterbildung, so dass, wenn jemand 45 oder 50 Jahre alt ist und sagt, ich musseigentlich jetzt nochmal Weiterbildung machen oder gar einen neuen Beruf lernen,dass er dem Staat gegenüber einen Rechtsanspruch hat. Also dass er nicht bittenmuss und betteln, sondern dass er hingehen kann und sagen, ich will mich jetztqualifizieren. Und ich kriege eine staatliche Unterstützung auf dem Niveau einesMenschen, der dann entsprechend in dem Alter auch Familie hat und einenWohnwagen und auch einfach Kosten. Das ist etwas, was wir machen müssen, um auchden Arbeitsmarkt und die Menschen fit zu machen. Für die Zukunft."Darüber hinaus sprach sich Geywitz für eine Industriepolitik aus, durch die vielGeld in neue Technologien investiert werde. Dies könne die Grundlage dafür sein,auch in 20 Jahren als Exportnation noch erfolgreich zu sein."Wenn Sie sich zum Beispiel die Umweltpolitik angucken, dann ist ja die grüneUmweltpolitik vor allen Dingen gekennzeichnet durch so eine ArtLifestyle-Ansatz. Also was esse ich, wie bewege ich mich und sehr vielOrdnungspolitik, wie man heutzutage zu Verboten sagt. Und wir alsSozialdemokraten sagen, das muss eigentlich mehr sein. Aus unserer Sicht mussdas zum Beispiel eine Industriepolitik sein, die jetzt ganz viel Geld in neueTechnologien investiert, damit wir auch in Zukunft ein Wirtschaftswachstumhaben, aber dieses Wirtschaftswachstum so organisieren, dass es nichtgleichzeitig umweltschädlich ist. Und das würde zum Beispiel die Grundlage dafürlegen, dass wir auch in 20 Jahren noch eine Exportnation sind. Dann vielleichtnicht unbedingt mit von Motoren getriebenen Autos, aber von ganz neuenTechnologien. Und das muss unser Ziel sein."Das ausführliche Gespräch mit der stellvertretenden SPD-Vorsitzenden Geywitz istam Sonnabend, den 14.12.2019, um 12.22 Uhr im Inforadio des rbb zu hören.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4468782OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell