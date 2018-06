rbb-Inforadio: SPD-Innenpolitiker Schreiber: Entwicklung bei der Berliner Polizei dramatisch

Berlin (ots) - Der innenpolitische Sprecher der SPD im BerlinerAbgeordnetenhaus, Tom Schreiber, hat die Entwicklung in denPolizeiabschnitten der Hauptstadt als dramatisch bezeichnet.Diese würden Jahr für Jahr weiter austrocknen, kritisierteSchreiber am Freitag im Inforadio vom rbb. Zwar seien Polizeistäbemassiv aufgestockt worden, in den Dienstgruppen würden aber Beamtefehlen. "Diese sind aber letztlich entscheidend, wenn man vor OrtKriminalität bekämpft", erklärte der SPD-Politiker. Allein bei derBereitschaftspolizei gebe es über 290 offene Stellen.Schreiber sagte weiter, seine Partei trage für diese Entwicklungdurch die Sparpolitik der vergangenen Jahre eine Mitverantwortung.Ziel müsse eine Dezentralisierung bei der Berliner Polizei sein, dennSicherheit beginne im Kiez, so der Innenpolitiker.Pressekontakt:InforadioRundfunk Berlin-BrandenburgChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell