Berlin (ots) - Die SPD-Bundestagsabgeordnete und und Vorsitzendedes Forums Demokratische Linke 21, Hilde Mattheis, hat sich amDonnerstag im rbb-Inforadio gegen eine Große Koalition ausgesprochen.Die Argumente gegen die GroKo hätten sich seit der Entscheidung desParteivorstands nicht geändert."Wir haben erlebt, dass wir in der letzten Großen Koalition inKoalitionsvereinbarungen und in unserem Koalitionsvertrag viele Dingefür uns haben festhalten können. (...) Viele Dinge sind dann nurhalblebig umgesetzt worden. Viele sind im Kanzleramt blockiertworden. Wir kennen diese Spielarten."Die SPD-Polikerin Mattheis machte sich in diesem Zusammenhang fürdie Bürgerversicherung stark. "Ich weiß, dass es für die Schwarzenetwas ist, das auf dem Paier steht, aber was die Umsetzung anbelangt,sie mit allen Mitteln alles blockieren. Ich will dieBürgerversichung. (...) Ich will mich nicht mit irgendwelchen kleinenSachen abspeisen lassen, die wir auf einem anderen Weg bekommenkönnen."