rbb-Inforadio: NRW Grünen-Politikerin fordert im Fall Amri Untersuchungsausschuss auf Bundesebene

Berlin (ots) - Die Grünen-Politikerin im nordrhein-westfälischenUntersuchungsausschuss zum Fall Amri, Monika Düker, hat gefordert,auf Bundesebene einen Untersuchungsausschuss zum Fall Amrieinzurichten.Im rbb-Inforadio sagte sie am Montag: "Insgesamt waren dreiBundesländer in den Fall Amri eingebunden. Das warenBaden-Württemberg, Berlin und das Land Nordrhein-Westfalen. Und derBund hat auch eine Rolle gespielt. Deswegen glaube ich, dass es amEnde am zielführendsten wäre, wenn der Bund tatsächlich einenparlamentarischen Untersuchungsausschuss einrichten würde, um dieseganzen Sachen zusammenzutragen."Aus Nordrhein-Westfalen heraus könne man nur das Handeln derNRW-Behörden aufklären. Dies könnten die Länder nicht für andere tun.Deswegen sei hier der Bund gefragt, das zu bündeln und auch seineeigene Rolle zu hinterfragen.