Berlin (ots) - Der ehemalige Chef des UN-Umweltprogramms, KlausTöpfer, hat vor einer Abschottungspolitik gewarnt.Der Bau von Mauern sei keine Lösung, sagte Töpfer am Freitag imrbb-Inforadio. Das gelte besonders auch im Verhältnis zu Afrika: "DieEntfernung nach Afrika sind bei der kürzesten Stelle bei Gibraltarsichtbare Dimensionen. Da könnt ihr auch keine Mauer bauen, das gehtnicht, ganz davon abgesehen, dass jede Mauer sich bisher als eineVerschlimmerung von Problemen und nicht als eine Lösung von Problemenergeben hat. Dafür können wir in Deutschland, gerade auch hier inBerlin, Zeugnis abgeben."Töpfer betonte, man befinde sich "in einer globalen Abhängigkeit":"Wir sehen es jetzt, wenn Herr Trump hingeht und sagt, wir schottenAmerika ab, dann kannst du mal fragen, was exportieren wir jetztdorthin, was exportieren die zu uns, welche Konsequenzen fürArbeitsplätze hat das? Also nur zu sagen, ich bin hier, der Rest gehtmich nichts an, das konnte man vielleicht vor 80 oder 100 Jahrensagen".Der ehemalige Bundesumweltminister sprach sich außerdem für mehrBürgerbeteiligung aus. Die Politik dürfe Entscheidungen nicht alsalternativlos einstufen. Vielmehr gehe es darum, Bürger frühzeitigeinzubinden. Als Beispiel nannte Töpfer das Begleitgremium für dieSuche nach einem Atomendlager. In der Kommission, die er leitet, seies gelungen, ein Drittel der Plätze mit zufällig ausgewählten Bürgernzu besetzen: "So dass wir gar nicht in die Gefahr kommen, dass wiruns wieder in der Sprache wiederfinden, die niemand draußen versteht - ein wirkliches Problem von Politik, aber auch von Wissenschaft -sondern das wir uns bemühen müssen von allem Anfang an mit denBürgern so zu reden, dass sie wissen, um was es geht, was es ist unddass ihre Meinung nicht nur ernst genommen wird, dass sie nichtObjekt der Entscheidung sind, sondern Subjekt der Entscheidung."