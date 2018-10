rbb-Inforadio: Grüne Kotting-Uhl verlangt radikale Maßnahmen in der Klimapolitik

Berlin (ots) - Die Vorsitzende des Bundestags-Umweltausschusses,Sylvia Kotting-Uhl, fordert ein schnelles und dringliches Handeln inder Klimapolitik. Die Grünen-Politikerin sagte am Montag im Inforadiovom rbb, nur so könne noch das Ziel einer Begrenzung der Erderwärmungauf 1,5 Grad erreicht werden. "Wir müssen radikale Maßnahmenergreifen", erklärte Kotting-Uhl.Mit einem "Wir-schauen-mal-ein-bisschen" und Selbstverpflichtungender Industrie komme man nicht weiter. Dies müsse Politik von gesternsein. "Wir brauchen Maßnahmen, wir brauchen klare Reduktionsziele,wir brauchen ein Klimaschutzgesetz. Und wir müssen den Klimaschutzauch in die Verfassung schreiben", sagte Kotting-Uhl.Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell