rbb-Inforadio: Generalsekretär Klingbeil: SPD wird sich in GroKo behaupten

Berlin (ots) - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil geht davon aus,dass seine Partei innerhalb der Großen Koalition an Profil gewinnenwird.Klingbeil sagte am Dienstag im Inforadio vom rbb, es gebe einenGrund, dass die designierte Parteichefin Andrea Nahles nichtKabinettsmitglied geworden sei."Dass Andrea Nahles entschieden hat, nicht in die Regierung zugehen und kein Ministeramt anzunehmen, ist ja auch Garant dafür, dasssie und ich außerhalb der Regierungsverantwortung (...) uns auf denErneuerungsprozess der SPD konzentrieren können. Andrea Nahles wirddie Eigenständigkeit der SPD auch in der Regierungsverantwortung(...) immer wieder sichtbar machen."