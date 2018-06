rbb-Inforadio: CDU-Innenpolitiker Heveling fordert neuen Anlauf für Vorratsdatenspeicherung

Berlin (ots) - Der CDU-Innenpolitiker Ansgar Heveling fordert,dass die Polizei deutlich mehr Befugnisse bekommt, um Kinder vorsexuellem Missbrauch zu schützen.Angesichts des Missbrauchs-Falls von Staufen forderte Heveling amMontag im Inforadio vom rbb einen neuen Anlauf zurVorratsdatenspeicherung. "Es könnte mit Vorratsdatenspeicherung (...)bessere Ermittlungsansätze geben. (...) Gerade der Fall Staufenzeigt, (...) wir haben es mit Tätern zu tun, die in einerNähebeziehung zum Opfer stehen (...), und das macht es natürlichohnehin schwierig, in diese Strukturen hineinzukommen."Heveling plädierte außerdem dafür, dass Ermittler auchMissbrauchsdarstellungen nutzen dürfen, um Tätern im sogenanntenDarknet auf die Spur zu kommen. "Auch das ist ein richtiger Ansatz,denn die Strukturen sind so geschlossen, dass man auf anderem Wegekaum hineinkommt."Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell