rbb-Inforadio: Bürgermeisterin von Ostritz besorgt über Rechtsruck in der Gesellschaft

Berlin (ots) - Die Bürgermeisterin von Ostritz (Sachsen), MarionPrange (parteilos), hat sich besorgt über den "allgemeinen Rechtsruckin der Gesellschaft" geäußert.Hintergrund ist ein geplantes Neonazi-Festival in der Stadt, zudem am Wochenende etwa 1.000 Rechtsextreme aus ganz Europa erwartetwerden.Prange sagte am Freitag im Inforadio vom rbb, ihr mache ganz großeSorge, "dass sich in Deutschland neue rechtsextreme Netzwerke undStrukturen ausweiten und etablieren, die teilweise sich daraufvorbereiten (...) auf einen offenen Straßenkampf, und alles unterdiesem Deckmantel des Versammlungsrechts. (...) Hier ist vor allemder Staat gefragt; (...) hier müssen rechtliche Möglichkeitengeschaffen werden, um dem Einhalt zu gebieten."Weiter betonte Prange, durch den Widerstand gegen dieRechtsextremen sei die gesamte Region zusammengewachsen.