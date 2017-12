rbb: Deutsche Oper nimmt Spielbetrieb wieder auf

Berlin (ots) - Die Deutsche Oper in Berlin wird ihren Spielbetriebam Donnerstag wieder aufnehmen.Wie der geschäftsführende Direktor des Hauses, Thomas Fehrle,Kulturradio vom rbb am Mittwoch sagte, ist es gelungen, den eisernenVorhang zu öffnen - also das Brandschutz-Tor zwischen Zuschauersaalund Bühne. Deswegen werde man wieder Vorstellungen geben, wenn esauch nicht die ursprünglichen Inszenierungen sein werden. Fehrlebetonte, dass die gesamte Bühnen-Maschinerie nicht genutzt werdenkönne, daher würden die Aufführungen lediglich halb-szenisch sein.Derzeit werde noch untersucht, aus welchem Grund dieSprinkler-Anlage an Heiligabend die Bühne unter Wasser gesetzt habe,so Fehrle. Wie groß der Schaden sei, lasse sich zurzeit noch nichtbeziffern. Die Oper sei aber gegen Sachschäden und Einnahme-Ausfälleversichert.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgkulturradioTel.: +49 (0)30 979 93-33800 / -33810Fax: +49 (0)30 979 93-33809steffen.brueck@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell