Berlin (ots) - Vom 11. April bis 28. September 2018 zeigt derRundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) im Landtag Brandenburg dieAusstellung "Land, Stadt, Land - Blicke auf Brandenburg und Berlin".Blicke auf Brandenburg und Berliner StadtlandschaftenDie Kunstwerke aus der Sammlung des rbb zeigen Motive ausBrandenburg und Berlin und spiegeln in unterschiedlichen Stilen,Techniken und Formaten die Vielfalt der Stadt- und Landschaftsmalereiwider. Der Entstehungszeitraum der Bilder reicht von der zweitenHälfte des vergangenen Jahrhunderts bis in die Gegenwart. ZurSammlung gehören Werke von Otto Antoine, Kurt Mühlenhaupt, Christo,Susanne Hoppe oder Harald Metzkes.Mit der Wanderausstellung "Land, Stadt, Land" macht der rbbausgewählte Teile seiner Kunstsammlung der Öffentlichkeit zugänglichund unterstreicht damit die Bedeutung seines Kulturauftrags über dasProgramm hinaus.Eröffnung der Ausstellung am 10. April 2018Die Intendantin des rbb, Patricia Schlesinger eröffnet dieAusstellung am Dienstag, 10. April um 18.00 Uhr gemeinsam mit derPräsidentin des Brandenburger Landtags, Britta Stark.Der Ausstellungsort:Landtag BrandenburgAlter Markt 1 14467 PotsdamÖffnungszeiten:Montags bis freitags, von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr 11. April bis 28.SeptemberAn gesetzlichen Feiertagen bleibt die Ausstellung geschlossen.PresseeinladungKolleginnen und Kollegen der Presse sind herzlich zurAusstellungseröffnung am Dienstag, 10. April im Landtag Brandenburgin Potsdam eingeladen. rbb-Intendantin Patricia Schlesinger, diePräsidentin des Brandenburger Landtags Britta Stark und Prof. Dr.Rudolf Großkopff, der Kunstbeauftragte des rbb, stehen für Gesprächezur Verfügung. Bitte melden Sie sich bis Montag, den 9. April 2018 anunter presseservice_termine@rbb-online.de.Pressekontakt:Anke FallböhmerTel.: 030 / 97 99 3 - 12 104anke.fallboehmer@rbb-online.de