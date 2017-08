Berlin (ots) - Die Bordkarten für das Publikum sind gedruckt. Die"Abendshow" mit Britta Steffenhagen und Marco Seiffert ist startklar.Am 7. September ist Check-In am BER! Um 20.15 Uhr meldet sich dasneue Metropolen-Magazin live aus dem Sehnsuchtsort undSchmerz-Zentrum im Berliner Süden.Unterhaltsam-satirisch geht es im lässigen Showformat mit Relevanzund Glanz an Ort und Stelle um Berlins "Traum vom Fliegen". Zu Gastist der Mann mit Berlins gefährlichstem Arbeitsplatz - FlughafenchefEngelbert Lütke Daldrup.Den unüberhörbaren Premierentusch liefern die Beatsteaks ausBerlin, die mit ihrem neuen Album in die Charts stürmen.Mit dabei DJ Karla Kenya, bekannt von Radio Fritz. Sie gehörtstatt einer Studioband zum "Abendshow"-Team und stellt auchregelmäßig Großstadt-Trends vor.Und was erwartet die Zuschauer noch in der Premierenausgabe der"Abendshow"? Ein Beitrag zeigt, wie leicht man in Berlin an Drogengelangen kann und stellt einen unglaublichen Taxiservice vor: Kokainfrei Haus.Außerdem kommt es in der "Abendshow" regelmäßig zum Clash derCharaktere - ein Eintauchen in konträre Lebenswelten, die unsereStadt ausmachen. In der Auftakt-Begegnung trifft ein erfolgreicherKrawatten-Produzent und Dandy auf einen Punk-Künstler. Gibt'sVerletzte?Die Rubrik "Abendshow Retro" blendet filmisch rund 50 Jahrezurück. Was die Gemüter damals erregt hat, bleibt ebenso geheim wieder erste "Held der Woche"!"Bisschen nervös" geht Britta Steffenhagen in die erste Sendung.Und Marco Seiffert gesteht "unglaublich großes Lampenfieber". Drückenwir die Daumen!Die "Abendshow" mit Britta Steffenhagen und Marco Seiffert - ab 7.September 2017 immer donnerstags live um 20.15 Uhr im rbb.So gibt es Karten fürs PublikumInteressiertes Publikum kann über die Websiterbb-online.de/abendshow oder in den rbb-Programmen Tickets gewinnen.Das gilt auch für die folgenden wöchentlichen "Abendshow"-Sendungenim neuen rbb-Studio. Dem Premierenpublikum wird am 7. Septemberzusätzlich ein exklusiver Baustellen-Rundgang über den BER geboten.Fragen beantwortet die rbb-Service-Redaktion unter Telefon030/97993-2171 bzw. 0331/97993-2171.Einen Vorgeschmack auf die Sendung gibt es schon jetzt aufFacebook: facebook.com/abendshow.rbb.Zusatzinfos über die "Abendshow", u. a. ein Kurzinterview undModeratoren-Biografien, im rbb-Presseportal unterrbb-online.de/presse.Pressekontakt:rbb-Presseteam, Telefon (030) 97993 -12101 und -12102.Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell