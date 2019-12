rbb24-Recherche exklusiv: Strafanzeige wegen möglicher Falschaussage von Polizeibeamten im Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestags

Berlin (ots) - Bei der gestrigen Zeugenvernehmung imBundestagsuntersuchungsausschuss zum Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatzam 19.12.2016 machten die Polizeibeamten M. und K. einander deutlichwidersprechende Aussagen. Die beiden Beamten wurden als Zeugen vernommen. Danicht geklärt wurde, wer die Wahrheit gesagt hat, stellte heute Andreas Schulz,Anwalt der Hinterbliebenen, bei der Staatsanwaltschaft Berlin Strafanzeige wegendes Verdachts der uneidlichen Falschaussage.In der Ausschusssitzung am 14.11.2019 hatte Kriminalhauptkommissar M., leitenderBeamter des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen, behauptet, dass der BeamteK. des Bundeskriminalamtes ihm gegenüber im Februar 2016 geäußert hätte, es gäbeeine Anweisung führender Vertreter des BMI bzw. BKA, eine Vertrauensperson imFall Amri "mundtot" zu machen. Dies sei im Rahmen eines 4-Augen-Gesprächs gesagtworden.In einer dienstlichen Erklärung hat der betreffende BKA-Beamte Philipp K. diesenVorwurf unverzüglich zurückgewiesen. In der gestrigen Vernehmung imBundestagsuntersuchungsausschuss blieben beide Zeugen bei ihrer Darstellung desInhalts des Gesprächs. Der Anwalt eines Opfers des Anschlags vomBreitscheidplatz hat heute aufgrund der widersprüchlichen Aussagen Strafanzeigewegen des Anfangsverdachtes einer möglichen Falschaussage bei derStaatsanwaltschaft Berlin gestellt. Wörtlich heißt es zur Begründung: "ImKernbereich der gestrigen Aussagen - die unter Wahrheitspflicht von beiden ...erfolgten - sind eklatante Widersprüche feststellbar, welche Grund zu derAnnahme geben, dass einer der Zeugen nicht wahrheitsgemäß ausgesagt hat."Für Zeugen des Untersuchungsausschusses gilt, dass sie dazu verpflichtet sind,die Wahrheit zu sagen. Sie werden vorab belehrt, dass uneidliche Falschaussagenmit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren oder mit einerGeldstrafe geahndet werden können.Konstantin von Notz (Bündnis 90/Die Grünen) erklärte gegenüber rbb24 Recherche,dies sei ein absehbarer und im Sinne der Opfer und Hinterbliebenen einkonsequenter Schritt. Sehr viel mehr aber als an der Strafverfolgung, sei er ander genauen Klärung der Hintergründe und der Motivlage des Bundeskriminalamtesbeim Umgang mit dem Informanten im Fall Amri interessiert.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4468815OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell