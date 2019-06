rbb24 Recherche: Praktikantentrick bei Spargelernte - Arbeitsministerium leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein

Berlin (ots) - Das Arbeitsministerium Brandenburg hat einOrdnungswidrigkeitenverfahren gegen den SpargelproduzentenDomstiftsgut Mötzow eingeleitet. Nach Informationen von rbb24Recherche besteht der Verdacht, dass beim Einsatz von Saisonkräftenbei der Spargelernte gegen das Arbeitszeitgesetz verstoßen wurde. DasVerfahren wird durch das Landesamt für Arbeitsschutz geführt, dasswährend der Erntezeit den Betrieb kontrolliert hatte. Während derKontrolle wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt. Das Landesamt hat,ähnlich wie die Staatsanwaltschaft, das Recht auf Durchsuchungen oderauf die Sicherung von Beweismaterial wie Akten oder Datenträger.Der rbb hatte am Montag über die Beschäftigung von Praktikantenbeim Domstiftsgut Mötzow berichtet. Nach Informationen von rbb24Recherche sollen Studenten während ihres Einsatzes ihre täglichenArbeitszeiten dokumentiert haben und so auf Arbeitszeiten von 50 bis60 Stunden an bis zu 6 Tagen gekommen sein. Das Domstiftsgut Mötzowhatte eine Genehmigung zur Verlängerung der täglichenHöchstarbeitszeit für Saison- und Kampagnenbetriebe erhalten. BeiÜberschreitung der maximalen Arbeitszeiten muss dies jedoch durchVerkürzung der Arbeitszeit zu anderen Zeiten ausgeglichen werden.Mehrere Studenten hatten gegenüber dem rbb erklärt, sie hätten biszu elf Stunden täglich auf den Feldern gearbeitet und weniger als 6Euro Stundenlohn erhalten. Ein wirkliches Praktikum, verbunden mitder Vermittlung agrarischen Fachwissens, habe nicht stattgefunden.Die Vermittlung von studienfachbezogenen Kenntnissen ist jedochVoraussetzung eines Praktikums und der Erteilung einer entsprechendenErlaubnis durch die Bundesagentur für Arbeit. Die Brandenburgische"Fachstelle Migration und Gute Arbeit" vermutet deshalb, dass dasPraktikum nur vorgeschoben war, um billige Arbeitskräfte zu bekommen.Mitinhaber des Domstiftsguts Mötzow ist Heinrich Thiermann. DieThiermann-Gruppe gilt als einer der größten SpargelproduzentenDeutschlands. Für den Aufbau des Unternehmens, in dem neben Spargelauch Erdbeeren und Heidelbeeren angebaut werden, erhielt er imvergangenen Jahr den Verdienstorden des Landes Brandenburg.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell