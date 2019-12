rbb24 Recherche: 4,4 Millionen Euro für Opfer und Hinterbliebene des Breitscheidplatz-Attentats

Berlin (ots) -Sperrfrist: 19.12.2019 06:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Sperrfrist: Donnerstag 19.12.2019, 06 UhrInsgesamt 4,4 Millionen Euro wurden bisher an Opfer und Hinterbliebene desAnschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz ausgezahlt. 3,4 Millionen Euro fürEinmalleistungen stammen aus dem Härtefonds für Opfer terroristischerStraftaten. Dafür wurden 167 Anträge gestellt und positiv beschieden. BeimBerliner Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaGeSo) wurden 195 Anträge nachdem Opferentschädigungsgesetz gestellt. 145 Fälle wurden positiv entschieden, 14Anträge sind noch in Bearbeitung. In vier Fällen klagen Betroffene. Insgesamthat das LaGeSo 644.000 Euro für Einmalzahlungen, Renten und Fürsorgeleistungenausbezahlt. Betroffene erhalten auch Unterstützung durch die Verkehrsopferhilfeder deutschen Haftpflichtversicherer, die tätig wird, wenn Fahrzeuge als"Tatwaffe" eingesetzt werden.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4473308OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell