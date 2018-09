ratiopharm bietet HIV-Schnelltest ab Oktober an / Künftig frei zugänglich (FOTO)

Ulm (ots) -Künftig können HIV-Selbsttests zum Hausgebrauch erworben werden.Der Bundesrat hat diesen Weg mit der Aufhebung der Beschränkung amheutigen Tag frei gemacht. ratiopharm bietet den autotest VIH® abOktober 2018 in Apotheken an."Als Arzneimittelunternehmen, das sich zur Aufgabe gesetzt hat,zu einem besseren und gesünderen Leben der Menschen beizutragen,sehen wir in der Einführung unseres HIV-Selbsttests autotest VIH®eine Stärkung der Prävention und der öffentlichenGesundheitskompetenz. Unser Test ist bereits in zahlreicheneuropäischen Ländern erfolgreich etabliert und wir können für ihneine solide Datenlage aus wissenschaftlichen Studien vorweisen",erläutert Christoph Stoller, General Manager der Teva Deutschland,die Entscheidung, einen HIV-Selbsttest auf den deutschen Markt zubringen. Der autotest VIH® von ratiopharm ist einfach in derHandhabung. Nach einem kleinen Pieks in die Fingerspitze wird derBlutstropfen von einem Teströhrchen aufgesogen. Dabei reicht einegeringe Menge an Blut aus. Schon nach kurzer Zeit zeigt sich dasErgebnis in Linienform. Weitere Informationen dazu finden sich imInternet unter www.ichbinnichtnaiv.deDas Umdenken, den HIV-Selbsttest nicht mehr nur bei Ärzten oderBeratungseinrichtungen durchzuführen, findet breite Zustimmung. "Ichfreue mich, dass HIV-Selbsttests nun auch in Deutschland freizugäng-lich sind. Das senkt die Hemmschwelle und macht es vielenMenschen leichter, einen HIV-Test zu machen. Je früher Menschenwissen, dass sie infiziert sind, desto besser. Sie können dann sofortmit einer HIV-Therapie beginnen und weitere Ansteckungen könnenvermieden wer-den", so Michael Tappe, Projektkoordinator Checkpointsder Deutschen AIDS-Hilfe.Test ist aber nicht gleich Test - Um das Ergebnis einesSelbsttests richtig deuten zu können, muss der Anwender von dersogenannten diagnostischen Lücke Kenntnis haben. Damit ist gemeint,dass der mögliche Risikokontakt 12 Wochen zurück liegen sollte. Solange benötigt der Organismus, die Antikörper zu bilden, auf die dieTests reagieren. Beim Kauf eines HIV-Selbsttests ist dann laut derDeutschen AIDS-Hilfe darauf zu achten, dass dieser das CE-Prüfzeichender EU hat, für die Anwendung durch Laien konzipiert und in Europazugelassen ist. Der auto-test VIH® von ratiopharm erfüllt dieseKriterien. Der Test wurde von einem französischen Hersteller mit20-jähriger Erfahrung auf dem Gebiet der HIV-Tests entwickelt.Zusätzlich wurden zu diesem Test wissenschaftliche Studiendurchgeführt, in denen die Sensitivität und Spezifität geprüftwurden. Bei 500 HIV-positiven Personen, ergab sich mit dem autotestVIH® eine Sensitivität von 100 %. Das heißt 100 % der HIV-positivenPersonen erhielten ein korrektes Ergebnis (1). Bezogen auf dieSpezifität erhielten 99,9 % der HIV-negativen Personen mit diesemTest ein korrektes Ergebnis.Die Unsicherheit über mögliche falsch-positive Ergebnisse sowieeiner unwissentlichen Weitergabe der Erkrankung aufgrundfalsch-positiver Testergebnisse reduziert sich durch diese Daten aufein statistisches Restrisiko. Als Hilfsangebot zur Erläuterung derErgebnisse und zum weiteren Vorgehen findet sich in derGebrauchsanweisung des autotest VIH® von ratiopharm auch die Hotlineder Deutschen AIDS-Hilfe. Der ratiopharm autotest VIH® wirdapothekenexklusiv vertrieben, denn für ratiopharm ist die kompetenteBeratung ein wichtiger Bestandteil beim Verkauf von HIV-Selbsttests.Dies bestätigt auch Dirk Vongehr, HIV-Schwerpunktapotheker aus Köln:"Kein AIDS für alle, ist das große Ziel. Daher ist es enorm wichtig,seinen eigenen Status zu kennen. Die größte Gefahr geht von denenaus, die nicht wissen, dass sie positiv sind. Ich finde es aberwichtig, dass der Test an einen kompetente Beratung geknüpft ist,sowohl vorher als auch nachher."(1) Jaspard M., Le Moal G., Saberan-Rocalto M. et al. (2014) PLosOne 9(6): e101148Pressekontakt:Markus Braun,Telefon: 0731 402 7738, markus.braun@teva.deOriginal-Content von: Teva GmbH, übermittelt durch news aktuell