Der rasante Aufstieg der China-Smartphones

Heidelberg (ots) - Der deutsche Smartphone-Markt ist gesättigt und stagniertseit rund drei Jahren. Gleichwohl gibt es Gewinner: Die Verivox-Expertenerklären den rasanten Aufstieg chinesischer Hersteller wie Xiaomi, Oppo und ZTE.Üppige Ausstattung zu moderaten PreisenErst seit August 2019 ist Xiaomi offiziell auf dem deutschen Markt präsent - unddas Interesse an der chinesischen Smartphone-Marke ist riesig: DasGoogle-Suchvolumen für Xiaomi wuchs in Deutschland innerhalb eines Jahres umüber 80 Prozent, für drei Modelle sogar um mehrere Tausend Prozent. Auch andereChina-Marken wie ZTE oder OnePlus verzeichnen stark steigendes Interesse."Geräte wie das ZTE Axon 10 Pro bieten eine Oberklasse-Ausstattung für wenigerals 500 Euro - die Highend-Modelle von Samsung oder Apple kosten mindestens 50Prozent mehr", sagt Eugen Ensinger, Telekommunikationsexperte von Verivox."Mittelklasse-Handys wie das Xiaomi Redmi Note 8 Pro sind trotz üppigerAusstattung für unter 250 Euro zu haben. Wer auf keine bestimmte Markefestgelegt ist, findet bei den aufstrebenden chinesischen Herstellern oft einsehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis."Highend-Technik mit schmaler KostenstrukturIm Inneren der China-Hardware sind oftmals die gleichen Komponenten verbaut wiebei den großen Marken; teilweise laufen die Geräte sogar über dieselbenFertigungsstraßen. Allerdings arbeiten Hersteller wie Xiaomi oder ZTE mitdeutlich niedrigeren Margen und setzen auf höhere Stückzahlen. Insbesondere dieMarketingausgaben liegen spürbar unter denen der Top 3 (Samsung, Apple, Huawei).So erreichen die Marken aus China keine Superlative, können jedoch aktuelleTechnik zu sehr günstigen Preisen bieten.Dieses Konzept trifft offenbar den Nerv vieler Verbraucher: Europaweit haben imvergangenen Jahr nur die Top 3 mehr Smartphones verkauft als Xiaomi. FrühereErfolgsgaranten wie Sony, LG oder HTC sind auf dem Handymarkt längst in diedritte Reihe gerückt. So verbuchen etwa die drei beliebtesten HTC-Smartphoneseinen Rückgang von 60 Prozent bei der Google-Suche.Junge Menschen bevorzugen Top-MarkenDoch die China-Smartphones punkten nicht überall. Bei jungen Menschen ist dieStrahlkraft der großen Marken immer noch ausgeprägt: 52 Prozent der Millennialswürden das meiste Geld für ein iPhone ausgeben, fast 30 Prozent für einSamsung-Gerät. Andere Marken werden von der Altersgruppe zwischen 18 und 29Jahren kaum genannt, wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Verivoxergab.Im vergangenen Jahr erwies sich insbesondere der Markt für Highend-Smartphonesals schwierig, was auch Apple zu spüren bekam. Und beim Branchenführer Samsungwar 2019 nicht etwa das teure Flaggschiff Galaxy S10 der Kassenschlager, sonderndie abgespeckten Geräte der A-Reihe."Ein Grund für den nachlassenden Markt ist ausgerechnet die technischeAusgereiftheit moderner Smartphones", sagt Ensinger. "Die Unterschiede zumVorgängermodell fallen immer granularer aus. Deshalb nutzen Verbraucher ihreSmartphones länger als früher, oder sie greifen auf günstigere Geräte mitähnlicher Ausstattung zurück."Weitere InformationenHandy-Vergleich verschiedener Marken:https://www.verivox.de/handy/Zur Markenbewusstheit von Millennials:http://ots.de/fwYOBBZum Markt für Premium-Smartphones:http://ots.de/6e8R26Zur längeren Nutzungsdauer von Smartphones:http://ots.de/CLhV5VZur Methodik der Google-Suche:Für die Recherche wurde im Google-Keywordplanner das durchschnittlichemonatliche Suchvolumen von Dezember 2018 bis November 2019 für die genanntenKeywords ausgewertet.