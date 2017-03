"Die räumen Dir die ganze Bude leer! Und die Unterhose wollen sie auch noch haben!" SAT.1 zeigt das Extrem-Experiment "Nacktes Überleben" am 29. März 2017 um 20:15 Uhr (FOTO)

Unterföhring (ots) -"Die räumen Dir die ganze Bude leer! Und die Unterhose wollen sieauch noch haben!" Michael (37) aus Warburg blickt auf kahle Wände,den blanken Boden, seine Worte hallen in seiner leeren Wohnung. Erhat kein Bett, kein Handy, kein Geld, keine Kleidung mehr. DerFitness-Trainer nimmt am Extrem-Experiment "Nacktes Überleben - Wiewenig ist genug?" am Mittwoch, 29. März 2017, um 20:15 Uhr in SAT.1teil. 30 Tage lang verzichtet er auf sein gesamtes Hab und Gut. Fürihn und die anderen fünf Teilnehmer steht die Frage im Zentrum: Wasbrauchen wir wirklich, um im Leben glücklich zu sein? Doch erst indem Moment, als der letzte Möbelpacker seine Wohnung verlässt, wirdMichael seine Situation klar: "Das habe ich mir einfachervorgestellt. Viel einfacher." Wie wird er die Zeit des Verzichtserleben? Welche Prioritäten wird er in seinem Alltag setzen? Undwelche Erkenntnis steht am Ende eines Monats ohne Besitz?Neben Michael wagen Pärchen Carmen (43) und Christian (30) ausGlottertal bei Freiburg und die WG um Claire (24), Martin (26) undMarcel (36) aus Solingen den Schritt ins Nichts. Sie verzichten 30Tage lang freiwillig auf ihren gesamten Besitz: Möbel, Smartphone,Portemonnaie, Kosmetik - sogar ihre gesamte Kleidung geben dieTeilnehmer des Experiments ab. Der Inhalt ihrer Wohnungen wird ineinen Container verfrachtet. Der steht ungefähr einen halbenKilometer entfernt. Pro Tag dürfen sie sich genau einen Gegenstandzurückholen. Smartphone oder Bettdecke? Kaffeebecher oderWinterjacke? Matratze oder Duschgel? Was ist wirklich wichtig?Produziert wird "Nacktes Überleben - Wie wenig ist genug?" von derEndemol Shine Group Germany GmbH.In "Stell Dich Deiner Sucht" begleitet im Anschluss um 22:30 UhrMediziner Joe Bausch Alkoholiker Marcus über mehrere Monate. Der40-Jährige hat durch seinen Alkoholmissbrauch nicht nur seinerGesundheit ruiniert, auch seine Familie droht, an seiner inzwischenlebensbedrohlichen Sucht zu zerfallen. Zusammen mitFamilientherapeutin Eva Klein hat Joe Bausch eine Mission: demAbhängigen und seinen Angehörigen helfen, die Sucht endlich zubesiegen. Denn Joe Bausch ist sich sicher: "Es gibt einen Weg aus derSucht. Für jeden."Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PREva GradlTel. +49 89 / 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionJohanna BrinkmannTel.: +49 (89) 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell