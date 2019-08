quirion verdoppelt Kundenzahl erneut und betreut jetzt über 10.000 Kunden (FOTO)

Berlin (ots) -- Wachstumskurs weiter beschleunigt - Kundenzahl seit Jahresbeginnum 89 Prozent und verwaltetes Vermögen um 75 Prozent gesteigert- Mindestanlage gesenkt, um jüngeren Anlegern das Sparen zuerleichtern- Bei den Bundesbürgern beliebtes festverzinstes Sparen vernichtetVermögen, statt es zu vermehrenquirion hat die Zahl der betreuten Kunden seit Beginn des Jahreserneut verdoppelt und beschleunigt seinen Wachstumskurs weiter. Diedigitale Geldanlage der Quirin Privatbank AG betreut aktuell 10.200Kunden. "Wir haben einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht",sagt Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der quirion AG."Nachdem wir die Kundenzahlen bereits im vergangenen Jahr verdoppelnkonnten, ist uns dies jetzt erneut gelungen - und das schon deutlichvor Ablauf des Geschäftsjahres."Lag das Kundenwachstum im gesamten Jahr 2018 bei 110 Prozent, sindes in diesem Jahr per Mitte August bereits 89 Prozent. "Wir erwarten,dass sich dieses starke Wachstum dank gezielter Investitionen undunserer Marktposition als einer der führenden Robo-Advisor inDeutschland auch bis zum Jahresende weiter fortsetzen wird", soSchmidt weiter. Auch die verwalteten Vermögen sind von Januar bisMitte August stark gewachsen - sie legten um etwa 75 Prozent zu undbetragen aktuell etwa 280 Millionen Euro.Mindestanlage auf 1.000 Euro reduziertBereits zum 1. August 2019 hat quirion die Mindestanlagesumme um90 Prozent auf 1.000 Euro gesenkt - zunächst im Rahmen einer zeitlichbefristeten Aktion bis zum 10. Oktober 2019. "Damit haben jetzt nochmehr Anleger die Möglichkeit, quirion als Anlagemöglichkeitkennenzulernen", erklärt Schmidt. "Immer mehr Menschen merken, dassfestverzinste Sparformen wie das Sparbuch ausgedient haben - inZeiten von Niedrig- oder Minuszins wird hier das Geld immer wenigerwert statt sich zu vermehren." Ein Beispiel veranschaulicht dies.Festverzinstes Sparen vernichtet VermögenReale Verzinsung Reales Kapital Ende des Jahres2010 0,47% 10.047 EUR2011 -0,84% 9.963 EUR2012 -0,54% 9.909 EUR2013 -0,48% 9.861 EUR2014 0,03% 9.864 EUR2015 -0,11% 9.853 EUR2016 0,05% 9.858 EUR2017 -1,37% 9.723 EUR2018 -1,67% 9.561 EUR2019 -1,34% 9.433 EUR(Quelle: Bundesbank, reale Verzinsung (inflationsbereinigt) aufTermineinlagen bis zwei Jahre von privaten Haushalten, eigeneBerechnungen Quirin Privatbank AG/ quirion AG)Wer vor zehn Jahren beispielsweise 10.000 Euro angelegt hat(Termineinlage bis zwei Jahre), der hat nach Berücksichtigung derInflation keine Rendite erhalten, sondern insgesamt fast 6 Prozentseines Vermögens verloren, sprich 600 Euro. (siehe Tabelle)"Statt zuzusehen, wie ihr Geld vernichtet wird, sollten Anleger eslieber an den weltweiten Kapitalmärkten investieren", rät Schmidt.Bei einem mittleren Risiko-Rendite-Profil und einer Laufzeit von zehnJahren bringen Kapitalmarktanlagen, wie sie beispielsweise mit einemETF-Sparplan realisiert werden können, oft eine Rendite von fünf bissechs Prozent per anno. "quirion bietet hier einen einfachen undkostengünstigen Einstieg. Mit der gesenkten Mindestanlagesumme wollenwir zudem jungen Menschen das Sparen erleichtern."Aktuelle Testergebnisse bestätigen erneut hohe Qualität vonquirionNeben dem Testsieg bei der Stiftung Warentest (Finanztest 8/2018)bestätigen weitere aktuelle Tests die hohe Qualität von quirion. Sowurde quirion im Juli beim Deutschen Institut für Servicequalität(DISQ) "Bester Robo-Advisor" und erhielt vom Deutschen Kundeninstitut(DKI) ein "Sehr gut" für Kosten und Qualität der Depots.Ansprechpartnerin für die Medien:Janine PentzoldSenior Public Relations Managerquirion AGKurfürstendamm 11910711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-336E-Mail: janine.pentzold@quirion.deOriginal-Content von: quirion - eine Tocher der Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell