quirion ist bester Robo-Advisor beim Finanz-Award 2019 (FOTO)

Berlin (ots) -- Award honoriert dauerhaft gute Leistungen- Kosten als Rendite-Killer immer wichtiger im Niedrigzinsumfeld- Selbst geringe Kostenunterschiede haben erheblichen Einfluss aufAnlageerfolgDas Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ), dieFMH-Finanzberatung und der Nachrichtensender n-tv haben beimdiesjährigen Finanz-Award quirion als besten Robo-Advisorausgezeichnet. Prämiert werden Unternehmen, die sowohl mit ihrerLeistung als auch mit ihrem Service überzeugen. Bei der Konditionen-und Serviceanalyse liegt das Augenmerk nach Angaben der Veranstalternicht auf einmaligen oder befristeten Topangeboten, sondern aufdauerhaften Spitzenleistungen. "Deswegen freuen wir uns sehr überdiese Auszeichnung. Denn wir tun alles, um unseren Kunden einerseitseinen tollen Service zu bieten, andererseits aber auch die Kostendauerhaft so niedrig wie möglich zu halten", erklärt quirion-GründerKarl Matthäus Schmidt und fügt hinzu: "Über lange Zeiträumebetrachtet werfen die Aktienmärkte zwar positive Renditen ab, aufkurze Sicht sind Renditen jedoch nicht prognostizierbar. Was hingegenimmer berechenbar für Anleger ist, ist der Rendite-Killer namensKosten."Finanz-Award prämiert Kosten und ServicequalitätDer Finanz-Award, der im Vorjahr noch Zins-Award hieß, wird seit2013 für 13 unterschiedliche Produktbereiche vergeben. Für den Preiswerden 2.200 Datensätze zu den Konditionen von 225Finanzdienstleistern über sechs Monate erfasst und analysiert. ImBereich der Robo-Advisor wurden 11 Unternehmen untersucht. Ziel derAuswertung ist es, Transparenz zu schaffen und Anlegern eineHilfestellung bei konkreten Finanzentscheidungen zu bieten."Anleger müssen sich nicht für Qualität oder niedrige Kostenentscheiden - bei quirion bekommen sie beides, das haben bereitsmehrere Testergebnisse und Auszeichnungen bestätigt(1)", erklärtSchmidt. "Gerade beim Thema Kosten werden Transparenz und Aufklärungimmer wichtiger, insbesondere mit Blick auf das anhaltendeNiedrigzinsumfeld." Auch die Robo-Advisor-Analyse der StiftungWarentest schenkte dem Thema Kosten eine hohe Bedeutung. Hier wurdequirion im vergangenen Sommer mit der Bestnote ausgezeichnet unddamit Testsieger. Bei einer Geldanlage sollten Anleger daher zweiDinge beachten: Die Qualität des zu Grunde liegenden Portfolios unddie Kosten. Bei letzterem vergessen viele zudem, dass derZinseszinseffekt den negativen Effekt von Kosten noch zusätzlichverstärkt.Kleinvieh macht auch Mist - Kosten werden unterschätztSelbst scheinbar geringe Kostenunterschiede beeinflussen denAnlageerfolg erheblich - dazu ein Beispiel: Wer durch günstigereKosten nur 0,1 Prozent mehr Rendite erzielen kann, bekommt bei einerAnlage von 10.000 Euro nach 30 Jahren und einer jährlichen Renditevon sechs Prozent 1.604 Euro mehr heraus. Das sind 16 Prozent mehrErtrag.Der Sparplanrechner von quirion veranschaulicht diesenZinseszinseffekt auch bei monatlichen Zahlungen: Bei einer einmaligenAnlagesumme von beispielsweise 5.000 Euro und monatlichenEinzahlungen in Höhe von 30 Euro werden über fünf Jahre 6.800 Euroeingezahlt. Erzielt das zu Grunde liegende Portfolio nach Kosten einejährliche Rendite von vier Prozent, steht das Vermögen nach fünfJahren bei 8.069 Euro. Das entspricht einem Plus von 18,7 Prozent imVergleich zur angelegten Gesamtsumme. Wird die jährliche Renditedurch Kosten lediglich um ein halbes Prozent gemindert, beträgt dasVermögen nur 7.900 Euro und der Zuwachs liegt bei nur 16,2 Prozent.Der Zinseszinseffekt tritt mit der Zeit immer deutlicher hervor.Hinweis zur Grafik:Es handelt sich um ein Rechenbeispiel. Die Zahlenangaben beziehensich auf eine simulierte Wertentwicklung. Diese ist keinverlässlicher Indikator für tatsächliche künftige Ergebnisse.Zugrunde gelegte fiktive Rendite für beide Modelle: 6 Prozent p.a.Es werden für beide Anlagelösungen identische Vor-Kosten-Renditenangenommen. Mehrkosten von Mischfonds: 1,73 Prozent.Kosten des quirion-Portfolios vgl. www.quirion.de/kosten. Kostenklassischer Mischfonds vgl. Studie der europäischen AufsichtsbehördeESMA "The Impact of charges on mutual fund returns", 2017.(1) Stiftung Warentest Finanztest (8/2018), Extra-Magazin Spezial"Robo-Advisors", Finanztip u.a.Über quirion:Die quirion AG bietet eine digitale Geldanlage und ist eine100-prozentige Tochter der Quirin Privatbank AG. quirion ist einerder führenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anlegern denZugang zur professionellen Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank.quirion richtet sich an eine grundsätzlich selbstbestimmte unddigitalaffine Zielgruppe. Schon ab 5.000 Euro können Anleger mithilfevon quirions langjähriger Erfahrung über www.quirion.de mitkostengünstigen, effizienten Anlageprodukten von den Ertragschancender internationalen Kapitalmärkte profitieren. Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der quirion AG und der Quirin Privatbank AG, gründete quirion 2013 zunächst als Marke der Quirin Privatbank. quirion bietet seit bereits sechs Jahren Vermögensverwaltung für Anleger, die bis zum 30. Juni 2018 durch die Quirin Privatbank AG erfolgte und seit dem 1. Juli 2018 durch die quirion AG. Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter und Querdenker: Vor quirion revolutionierte er bereits zwei Mal den Bankenmarkt - mit der Gründung des ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank AG.