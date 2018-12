quirion feiert fünf Jahre Vermögensverwaltung: Deutschlands erster Robo-Advisor verlost 5 x 5.000 Euro (FOTO)

Berlin (ots) -2013 wurde quirion - zunächst als Marke der Quirin Privatbank -aus der Taufe gehoben und feiert damit fünf Jahre Vermögensverwaltungfür Anleger. Diese erfolgte bis zum 30. Juni 2018 durch die QuirinPrivatbank AG und seit dem 1. Juli 2018 durch die quirion AG. "Mitquirion können wir auf die wohl längste Historie derVermögensverwaltung durch Robo-Advisor in Deutschland zurückschauen",freut sich Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der QuirinPrivatbank und der quirion AG. "Als Pionier der digitalen Geldanlagein Deutschland wollen wir das jetzt mit einer ganz besonderen Aktionfür unsere Neukunden feiern!"Wer bis zum 31. Januar 2019 neuer Kunde bei quirion wird undmindestens 5.000 Euro anlegt, kommt in die Lostrommel und nimmt ander Verlosung von insgesamt fünf mal 5.000 Euro teil. Nach Ablauf derTeilnahmefrist werden die fünf Gewinner gezogen. Doch auch Neukunden,die nicht unmittelbar gewinnen, profitieren: So hat quirion in einerbis zum 31.01.2019 befristeten Aktion die Mindestanlagesumme auf5.000 Euro gesenkt. "Unsere professionelle Geldanlage in weltweitmehr als 10.000 Aktien, die bislang nur größeren Vermögen vorbehaltenwar, wird nun auch für Kleinanleger ab 5.000 Euro und bequem vomRechner zuhause aus verfügbar", erklärt Karl Matthäus Schmidt.Wie kostengünstig die Geldanlage bei quirion ist und welcheQualität dabei zugleich geboten wird, hat die Stiftung Warentest inFinanztest 8/2018 bestätigt. Getestet wurden laut Finanztest von derStiftung Warentest die Anlageempfehlungen von 14 digitalenVermögensverwaltern, die eine digitale Finanzportfolioverwaltunganbieten und von der Finanzaufsicht überwacht werden. quirionüberzeugte im Test vor allem durch die Qualität derPortfolio-Vorschläge und durch geringste Kosten. Auf dem Börsentag inBerlin am 6. Oktober 2018 wurde quirion zudem als "Robo-Advisor 2018"durch das Portal Brokervergleich.de und wallstreet:onlineausgezeichnet.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie auch hier:https://www.quirion.de/5-jahre-vermoegensverwaltungÜber quirionDie quirion AG bietet eine digitale Geldanlage und ist eine100%ige Tochter der Quirin Privatbank AG. quirion ist einer derführenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anlegern den Zugangzur professionellen Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank.quirion richtet sich an eine grundsätzlich selbstbestimmte unddigitalaffine Zielgruppe. Schon ab 5.000 Euro können Anleger mithilfevon quirions 5-jähriger Erfahrung über www.quirion.de mitkostengünstigen, effizienten Anlageprodukten von den Ertragschancender internationalen Kapitalmärkte profitieren. Gegründet wurdequirion im November 2013 von Karl Matthäus Schmidt, demVorstandsvorsitzenden der quirion AG und der Quirin Privatbank AG.Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter und Querdenker: Vor quirionrevolutionierte er bereits zwei Mal den Bankenmarkt - mit derGründung des ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der erstenHonorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank AG.Pressekontakt:Ansprechpartnerin für die MedienAileen WagefeldSenior Public Relations Managerquirion AGKurfürstendamm 11910711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-486E-Mail: aileen.wagefeld@quirion.deOriginal-Content von: quirion - eine Tocher der Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell