Berlin (ots) -- Das DKI hat 20 Robo-Advisor untersucht - im Fokus standenQualität und Kosten- quirion ist bei Einmalanlage von 10.000 Euro der günstigsteRobo-Advisor- Schon geringe Kostenunterschiede haben erheblichen Einfluss aufAnlageerfolgIm aktuellen Robo-Advisor-Test des Deutschen Kundeninstituts (DKI)konnte quirion, die digitale Geldanlage der Quirin Privatbank,überzeugen und erhielt die Gesamtnote "sehr gut". Das DKI hat imAuftrag des Anlegermagazins "Euro am Sonntag" insgesamt 20Robo-Advisor genauer unter die Lupe genommen. Der Fokus lag dabei aufden Konditionen und der Güteklasse der Angebote."Das Testergebnis ist ein weiterer Beleg dafür, dass besteQualität und günstige Kosten sich nicht gegenseitig ausschließen -bei quirion können Anleger beides haben. Das haben bereits mehrereTestergebnisse bewiesen", erklärt Karl Matthäus Schmidt, Vorstand vonquirion. "Wer sein Geld digital anlegen will, tut sich heute oft nochschwer bei der Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Anbieter.Testergebnisse wie das vom DKI sind deshalb wichtig - sie bietenAnlegern Orientierung im Robo-Advisor-Dschungel."Im Fokus des Tests standen Konditionen und ProduktqualitätBei den Konditionen analysierten die Tester die Höhe der Gebührenanhand von sechs Beispielfällen. In der Testkategorie Produktangebotwurden die Vielseitigkeit der Angebote, zum Beispiel die Möglichkeiteiner Einmalanlage oder eines Sparplans, sowie die Anzahl derRisikoklassen und der bereitgestellte Informationsgehalt bewertet.Konditionen und Produktangebote flossen jeweils zu 40 Prozent in dasGesamtergebnis ein. Die restlichen 20 Prozent entfielen auf denKundenservice.quirion überzeugt vor allem bei Kostenquirion konnte neben der Qualität vor allem auch in Sachen Kostenüberzeugen und erhielt in beiden Kategorien die beste vergebeneBewertung "sehr gut". Im Testfall Einmalanlage 10.000 Euro istquirion zudem der günstigste der getesteten Robo-Advisor. Das ist ausAnlegersicht besonders erfreulich. Denn mit einem hochwertigenProdukt, das zugleich günstig ist, sparen Anleger Kosten, waswiederum den Anlageerfolg steigert.Kosten werden regelmäßig unterschätzt"Die Kosten einer Geldanlage werden regelmäßig unterschätzt", sagtSchmidt. "Dabei macht gerade hier Kleinvieh auch Mist." Dazu einBeispiel: Wer durch günstigere Kosten nur 0,1 Prozent mehr Renditeerzielen kann, bekommt bei einer Anlage von 10.000 Euro nach 30Jahren und einer fiktiven jährlichen Rendite von sechs Prozent 1.604Euro mehr heraus. Das sind 16 Prozent mehr Ertrag.Niedrige Kosten sind auch deshalb wichtig, weil sich dieWertentwicklung einer Anlage nie genau vorhersehen lässt. "Über langeZeiträume betrachtet werfen die Aktienmärkte zwar positive Renditenab, auf kurze Sicht sind Renditen jedoch nicht prognostizierbar. Washingegen immer berechenbar für Anleger ist, ist der Rendite-Killernamens Kosten", so Schmidt. Deshalb legte auch die Stiftung Warentestin ihrem Robo-Advisor-Test im vergangenen Jahr einen Fokus auf dasThema Kosten. Hier wurde quirion mit der Bestnote ausgezeichnet unddamit Testsieger (Finanztest 8/2018). Bei einer Geldanlage solltenAnleger also zwei Dinge beachten: die Qualität des zu Grundeliegenden Portfolios und die Kosten.Über quirion:Die quirion AG bietet eine digitale Geldanlage und ist eine100-prozentige Tochter der Quirin Privatbank AG. quirion ist einerder führenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anlegern denZugang zur professionellen Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank.Anleger können über www.quirion.de mit kostengünstigen, effizientenAnlageprodukten von den Ertrags-Chancen der internationalenKapitalmärkte profitieren. Karl Matthäus Schmidt,Vorstandsvorsitzender der quirion AG und der Quirin Privatbank AG,gründete quirion 2013 zunächst als Marke der Quirin Privatbank.quirion bietet seit bereits sechs Jahren Vermögensverwaltung fürAnleger, die bis zum 30. Juni 2018 durch die Quirin Privatbank AGerfolgte und seit dem 1. Juli 2018 durch die quirion AG. Schmidt giltin der Branche als Vorreiter und Querdenker: Vor quirionrevolutionierte er bereits zwei Mal den Bankenmarkt - mit derGründung des ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der erstenHonorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank AG.