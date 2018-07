quirion Testsieger bei Stiftung Warentest: Meilenstein für die digitale Geldanlage (FOTO)

Berlin (ots) -- quirion mit bestem Testergebnis bei Stiftung Warentest imFinanztest 8/2018 beim Vergleich von Robo-Advisorn- quirion AG seit Anfang Juli 100%ige Tochter der QuirinPrivatbank mit Karl Matthäus Schmidt und Stefan Schulz alsVorstand- Eigenständige AG setzt Rahmenbedingungen für weiteres WachstumDie quirion AG hat von der Stiftung Warentest im Finanztest 8/2018das beste Testergebnis beim Vergleich von 14 Robo-Advisorn mit derGesamtnote GUT (2,0) erhalten. Dieser Erfolg ist ein weitererMeilenstein für die seit 01.07.2018 eigenständige AG. "Im Wettbewerbum potenzielle Anleger entwickelt sich das kundenorientierte,provisionslose Konzept von quirion ausgesprochen positiv. Dasunterstreicht das Ergebnis der Stiftung Warentest. quirion kann zudemals erster und einziger Robo am Markt schon eine 5-Jahres-Performanceausweisen", so Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender derquirion AG und der Quirin Privatbank AG.Über den Test von Stiftung WarentestGetestet wurden laut Finanztest von der Stiftung Warentest dieAnlageempfehlungen von 14 digitalen Vermögensverwaltern, die einedigitale Finanzportfolioverwaltung anbieten und von derFinanzaufsicht überwacht werden. Die Stiftung Warentest hat dabeieinen Musteranleger definiert, dem von den Vermögensverwaltern einausgewogenes Portfolio vorgeschlagen wurde. quirion überzeugt im Testvor allem bei den Kosten, der Portfolioqualität und denVertragsbedingungen.Seit 01.07.2018 ist quirion selbständig"Die Gründung der eigenständigen quirion AG zum 01.07.2018 war fürdie Digitalisierungsstrategie der Quirin Privatbank der konsequenteSchritt", so Schmidt weiter. Seit Juli 2018 ist die quirion AG eine100%ige Tochter der Quirin Privatbank. Karl Matthäus Schmidt undStefan Schulz steuern im Vorstand den weiteren Auf- und Ausbau desersten deutschen Robo-Advisor. Dazu wird der heutige Geschäftsbereichquirion mit allen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten in die neugegründete Tochtergesellschaft, die quirion AG, eingebracht. Diequirion AG ist damit ein regulierter Finanzdienstleister mitErlaubnis nach § 32 KWG.quirion auch Testsieger über 3 Jahre im Echtgeld-Test vonbrokervergleich.dequirion hatte Ende Juni 2018 bereits über 3.200 Kunden mit einemVermögen von über 120 Mio. Euro. Die digitale Geldanlage der QuirinPrivatbank weist im Brokervergleich Echtgeld-Test die beste3-Jahres-Performance aller Robo-Advisor auf . "Wir haben im Vergleichzu den Wettbewerbern auch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.", soquirion Vorstand Karl Matthäus Schmidt. "Mit quirion machen wir dielangjährige Expertise der Vermögensverwaltung der Quirin Privatbankauch kleineren Vermögen zugänglich. Denn jeder sollte sein Geldprofessionell und einfach vermehren können." quirion will Anlegerndabei helfen, Hürden bei der Geldanlage abzubauen. Die ersten 10.000Euro sind bei quirion für Anleger daher sogar komplett kostenfrei.Robo-Advisor kommen aus der NischeDer Markt für die digitalen Vermögensverwalter wächst dynamisch,während der Verdrängungswettbewerb begonnen hat. Experten schätzen,dass bereits 2020 ungefähr 22 Mrd. Dollar durch Robo-Advisor inDeutschland verwaltet werden. Robo-Advisory war bisher eine Nische inDeutschland. In den USA hingegen verwalten manche Anbieter bereitsmehr als 10 Milliarden Euro.Über quirion:Die quirion AG bietet eine digitale Geldanlage und ist eine100%ige Tochter der Quirin Privatbank AG. quirion ist einer derführenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anlegern den Zugangzur professionellen Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank.quirion richtet sich an eine grundsätzlich selbstbestimmte unddigitalaffine Zielgruppe. Schon ab 10.000 Euro können Anlegermithilfe von quirions 5-jähriger Erfahrung mit kostengünstigen,effizienten Anlageprodukten von den Ertragschancen derinternationalen Kapitalmärkte profitieren. Gegründet wurde quirion imNovember 2013 von Karl Matthäus Schmidt, dem Vorstandsvorsitzendender quirion AG und der Quirin Privatbank AG, und Anna Voronina, derLeiterin von quirion. Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter undQuerdenker: Vor quirion revolutionierte er bereits zweimal denBankenmarkt - mit der Gründung des ersten Onlinebrokers, CortalConsors, und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands,der Quirin Privatbank AG.Ansprechpartnerin für die Medien:Aileen WagefeldUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGKurfürstendamm 11910711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-486E-Mail: aileen.wagefeld@quirinprivatbank.deOriginal-Content von: quirion - eine Tocher der Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell