quirion AG startet nach Stiftung Warentest Ergebnis Produktinitiative und senkt die Mindesteinlage auf 5.000 EUR (FOTO)

Berlin (ots) -- quirion AG senkt die Mindesteinlage für Anleger auf 5.000 EUR- Anleger legen bei quirion bis zu 10.000 EUR weiterhin kostenfreian- quirion AG startet mit Vermögenscheck Produktinitiative fürNeuanlegerDie quirion AG senkt ab sofort die Mindesteinlage für die digitaleGeldanlage: Bis Ende November 2018 können Anleger bei quirion 5.000EUR kostenfrei anlegen. Die Verwaltung bis zu einer Anlagesumme inHöhe von 10.000,00 EUR bleibt für Anleger weiterhin kostenfrei "Wirwollen es vor allem Neuanlegern in Deutschland noch leichter machen,ihr Geld digital anzulegen. Mit dem Start unserer Produktinitiativebauen wir potentielle Einstiegshürden sukzessive ab und sorgen beiAnlegern für Transparenz bei der Geldanlage", so Karl MatthäusSchmidt, Vorstandsvorsitzender der quirion AG und der QuirinPrivatbank AG.Neben einer niedrigeren Mindesteinlage bietet quirion potentiellenNeuanlegern bereits seit Juli den kostenlosen quirion Vermögenscheckan. Mit dem Vermögenscheck können Neuanleger einen objektiven undwissenschaftlichen Effizienztest für Ihre Geldanlage und finanziellenMittel einholen. "Durch Inflation und Niedrigzinsen verlieren dieDeutschen Jahr für Jahr viel Geld. Mit dem Vermögenscheck zeigen wirpotentiellen Anlegern auf, ob ihr Geld optimal angelegt ist oderwelche Verbesserungsmöglichkeiten es gibt", so Karl Matthäus Schmidt.Der Vermögenscheck beinhaltet ein wissenschaftliches Gutachten mitkonkreten Empfehlungen, um den Wirkungsgrad ihrer Geldanlage zuerhöhen. "Zukünftige Neuanleger von quirion kommen durch unsereProduktinitiative in den Genuss sowohl einer kostenlosenVermögensberatung als auch eines attraktiven Einstiegs zu unsererüberragenden Portfolio-Qualität bei geringsten Kosten", erklärt KarlMatthäus Schmidt. Weitere Features der Produktinitiative sind bereitsin Planung.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie auch hier:http://ots.de/xzTkoQÜber quirion:Die quirion AG bietet eine digitale Geldanlage und ist eine100%ige Tochter der Quirin Privatbank AG. quirion ist einer derführenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anlegern den Zugangzur professionellen Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank.quirion richtet sich an eine grundsätzlich selbstbestimmte unddigitalaffine Zielgruppe. Schon ab 10.000 Euro können Anlegermithilfe von quirions 5-jähriger Erfahrung über www.quirion.de mitkostengünstigen, effizienten Anlageprodukten von den Ertragschancender internationalen Kapitalmärkte profitieren. Gegründet wurdequirion im November 2013 von Karl Matthäus Schmidt, demVorstandsvorsitzenden der quirion AG und der Quirin Privatbank AG,und Anna Voronina, der Leiterin von quirion. Schmidt gilt in derBranche als Vorreiter und Querdenker: Vor quirion revolutionierte erbereits zweimal den Bankenmarkt - mit der Gründung des erstenOnlinebrokers, Cortal Consors, und der Gründung der erstenHonorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank AG.