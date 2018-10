quirion AG mit stärkstem Quartal seit Unternehmensstart und als bester Robo-Advisor 2018 ausgezeichnet (FOTO)

Berlin (ots) -- Zahl der Neukunden wächst um mehr als ein Drittel im Vergleichzum Vorquartal auf neuen Rekordwert- Verwaltete Kundengelder steigen um 24 Prozent im Vergleich zumVorquartal auf über 148 Millionen Euro- quirion AG wird zum Robo-Advisor 2018 gewähltquirion feiert das erfolgreichste Quartal seit Start desRobo-Advisors im November 2013. Mit einem verwalteten Vermögen vonüber 148 Millionen Euro und fast 4.200 Kunden verzeichnet quirion einKundenwachstum von 35 Prozent sowie ein Wachstum der verwaltetenKundengelder von 24 Prozent gegenüber dem vorherigen Quartal. DiesesErgebnis ist vielversprechend für die seit 01.07.2018 eigenständigeAG. "quirion ermöglicht Anlegern schon ab 5.000 Euro den Zugang zuweltweiten Kapitalmärkten bequem vom Rechner zuhause aus und ist dieAlternative zu teuren Finanzprodukten herkömmlicher Banken undSparkassen", so Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender derquirion AG und der Quirin Privatbank AG. "Die Wachstumschancen fürquirion sind riesig, aber wir sind auch auf die Konsolidierunganderer Robo-Advisor schon vorbereitet", so Schmidt weiter.Sieg bei Stiftung Warentest treibt KundenwachstumErstmals hat die Stiftung Warentest in Finanztest 8/2018Qualitätsurteile dafür vergeben, wie gut Anlageempfehlungen vonRobo-Advisorn sind. Testsieger wurde quirion vor allem durch dieQualität der Portfolio-Vorschläge und durch geringste Kosten. "Dievollkommene Unabhängigkeit gegenüber Anbietern von Finanzproduktenmacht die Portfolioqualität bei quirion möglich", erklärt KarlMatthäus Schmidt. Das starke Wachstum nach Gründung der quirion AGhabe dabei beweisen, dass trotz aller Schlagzeilen um eine möglicheFinanzkrise im Markt neues Vertrauen in die digitale Geldanlageentstehe. "Dieses Momentum wollen wir mit ganzer Kraft nutzen. Dennjeder sollte sein Geld professionell und einfach vermehren können",so Schmidt.Brokervergleich.de kürt quirion als Robo-Advisor 2018 auf demBörsentag in BerlinAuch auf dem Börsentag in Berlin am 6.10.2018 wurde quirion als"Robo-Advisor 2018" durch das Portal Brokervergleich.de undwallstreet:online ausgezeichnet. Das Besondere an der Wahl: Nebenumfangreichen Testkriterien, einem Echtgeld-Performancevergleich undder Bewertung durch eine Jury ist maßgeblich auch die Zufriedenheitder Kunden entscheidend (siehehttps://www.brokervergleich.de/brokerwahl/).Insgesamt konnte quirion unter 22 Wettbewerbern hier die bestenWerte erzielen. quirion wurde damit bereits zum zweiten Mal in Folgevon brokervergleich.de als Robo-Advisor des Jahres ausgezeichnet.quirion durch Professionalisierung auf Wachstumskursquirion hat seine Positionierung im Markt optimiert, ist schlankaufgestellt und wird weiter ausgebaut. Seit der Verselbständigung imJuli 2018 setzt das Unternehmen auf eine klarere Differenzierung derbeiden Marken quirion und Quirin Privatbank, aber auch auf dieBindung von quirion zur Quirin Privatbank und die damit verbundenenKostenvorteile. "quirion ist die Digitalisierungsstrategie der QuirinPrivatbank und als hundert prozentige Tochter ein wichtiger Treiberfür zukünftiges Wachstum", so Karl Matthäus Schmidt.Die vollständige Pressemitteilung finden Sie auch hier:http://ots.de/BiDSynÜber quirionDie quirion AG bietet eine digitale Geldanlage und ist eine100%ige Tochter der Quirin Privatbank AG. quirion ist einer derführenden Robo-Advisor in Deutschland und bietet Anlegern den Zugangzur professionellen Vermögensverwaltung der Quirin Privatbank.quirion richtet sich an eine grundsätzlich selbstbestimmte unddigitalaffine Zielgruppe. Schon ab 10.000 Euro können Anlegermithilfe von quirions 5-jähriger Erfahrung über www.quirion.de mitkostengünstigen, effizienten Anlageprodukten von den Ertragschancender internationalen Kapitalmärkte profitieren. Gegründet wurdequirion im November 2013 von Karl Matthäus Schmidt, demVorstandsvorsitzenden der quirion AG und der Quirin Privatbank AG.Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter und Querdenker: Vor quirionrevolutionierte er bereits zwei Mal den Bankenmarkt - mit derGründung des ersten Onlinebrokers Consors und der Gründung der erstenHonorarberaterbank Deutschlands, der Quirin Privatbank AG.Pressekontakt:Aileen WagefeldSenior Public Relations Managerquirion AGKurfürstendamm 11910711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-486E-Mail: aileen.wagefeld@quirion.deOriginal-Content von: quirion - eine Tocher der Quirin Privatbank AG, übermittelt durch news aktuell