quick open - Die innovative Sammelmappe von Pelikan (FOTO)

Hannover/Berlin-Falkensee (ots) - Ab sofort macht das Sammeln eigener Kunstwerke noch mehr Spaß: Rechtzeitig zum Schulstart bietet Pelikan die neue Sammelmappe "quick open" mit einem innovativen Öffnungsmechanismus, die selbst kleinsten Künstlern eine schnelle Einhand-Befüllung ermöglicht. In vier tollen Farben sind die stabilen Mappen im A3 und A4 Format erhältlich. Ergänzt wird das hochwertige Sammelmappen-Sortiment durch die Kombimappe 2 in 1 mit integriertem Pelikan-Zeichenblock.Kinderleicht in der HandhabungOb Erstlingswerke im Kindergarten oder gemalte Bilder in der Schule und Freizeit, für eine geschützte Aufbewahrung und sicheren Transport sorgen die neuen Sammelmappen "quick open" von Pelikan. Während die meisten Mappen mit ihren drei Innenklappen gerade für kleine Kinder schwer handhabbar sind, überzeugen die Pelikan-Mappen mit ihrem innovativen "quick open"-Öffnungsmechanismus und ihrer Einhand-Befüllung auf ganzer Linie. So können schon die Jüngsten ihre Werke mit wenigen Handgriffen ohne Hilfe schnell und einfach verstauen. Das Gummiband gewährleistet einen sicheren Verschluss der hochwertigen Mappe aus stabilem Karton, und das Namensfeld schützt vor Verwechslung.Kombimappe 2 in 1 mit integriertem MalblockAuch darauf haben kleine Künstler lange gewartet: Das Mappensortiment von Pelikan wird durch die erste Sammelmappe mit integriertem und leicht auswechselbarem Zeichenblock im A3 und A4 Format ergänzt. Mit der neuen Kombimappe 2 in 1 im Zebra-Look können die kleinen Künstler malen und ihre Kunstwerke gleich sicher aufbewahren und transportieren.Kinderleicht in der Handhabung, ansprechend in der Optik, hochwertig in der Qualität, so präsentieren sich die neuen Sammelmappen von Pelikan und sorgen garantiert für jede Menge Sammelspaß bei Groß und Klein!Die neuen Pelikan Sammelmappen im HandelPassend für jeden Geschmack und Bedarf gibt es die neue Sammelmappe "quick open" in den Farben rot, blau, gelb oder grün im A3 oder A4 Format. Auch das Preis-Leistungsverhältnis der Mappen für bewährte Markenqualität überzeugt. Die Sammelmappe "quick open" ist im A4 Format für 3,49 EUR (UVP) und im A3 Format für 4,99 EUR (UVP) erhältlich. Die Kombimappe 2 in 1 mit integriertem FSC-Papier Zeichenblock von Pelikan kostet im A4 Format 4,99 EUR (UVP) und im A3 Format 6,99 EUR (UVP).Weitere Pressebilder unter https://bit.ly/2CrFGEAMehr Informationen auf https://bit.ly/2YoEH0sÜber PelikanKompetenz seit GenerationenÜber 180 Jahre Erfahrung und Wissen in Schreiben und Malen - das ist Pelikan. Generationen sind mit der Marke groß geworden. Im weltweiten Premiumsegment vereint Pelikan exzellente Qualität, richtungsweisende Innovationen und edukative Konzepte mit perfekter Funktionalität und klarer Formsprache. Auch in der Entwicklung ist Pelikan Vorreiter. In Zusammenarbeit mit Lehrern und Wissenschaftlern entstehen Schulprodukte, die die motorische Entwicklung und Schreibpräzision des Kindes von Anfang an fördern. Im Segment "Hochwertiges Schreiben" bietet Pelikan darüber hinaus handgefertigte Schreibgeräte "Made in Germany".Pelikan im Internet: http://www.pelikan.com und https://de-de.facebook.com/pelikan.de