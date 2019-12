"queer 4 you" - neue dreiteilige Reihe im rbb Fernsehen und in der ARD-Mediathek

Berlin (ots) - Sie sind empathisch, direkt, humorvoll - und queer. ChristianFritzenwanker, Chris Glass, Fabian Hart und Sven Rebel kennen den Kampf umAkzeptanz und Anerkennung. Die vier Experten gehen einer Mission nach: Siewollen Menschen Mut machen, die Unterstützung brauchen. Und ihnen Tipps geben:fürs Styling, das Zuhause oder die aktuelle Lebenssituation. "queer 4 you" istdie neue dreiteilige Reihe des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb): ab 27.Dezember im rbb-Chanel der ARD-Mediathek und ab 13. Januar 2020 (21.00 Uhr) imrbb Fernsehen.Im heimischen Umfeld findet das erste Zusammentreffen zwischen den vier Expertenund der ausgewählten Person statt. Jeder Experte verbringt eine intensive Zeitmit ihr. Gemeinsam und mit viel Freude helfen sie ihrem Gegenüber, die Person zuwerden, die sie gerne sein möchte.Chris inspiriert die Protagonisten, ein neues Gefühl für ihr Zuhause zu finden.Christian macht nicht nur ein Beauty-Finish, sondern gibt den Protagonisten dieMöglichkeit, ihrem Wunsch nach Wandel ein Gesicht zu geben. Fabian sucht nichtnur neue, trendige Outfits, sondern hilft durch Mode, die Veränderung sichtbarzu machen. Und auch das Seelenleben soll einen "Hausputz" bekommen, der durchdie Expertise des integralen Coachs Sven Rebel betreut wird.Gemeinsam begleiten die vier die Protagonisten auf dem Weg zur Veränderung. Undsie kommen tiefer miteinander ins Gespräch, tauschen sich aus zuWertvorstellungen, Toleranz und Selbstakzeptanz.Im großen Finale wird der Mensch, der im Mittelpunkt der jeweiligen Sendungsteht, feierlich im umgestalteten Zuhause in Empfang genommen. Zum Abschluss dergemeinsamen Woche gibt es eine Box voller Glück, in die jeder Experte kleine"Anker" für den Weg in einen neuen Lebensabschnitt gelegt hat - Erinnerung aneine besondere Woche.In der ersten Folge besuchen die vier Experten Beate in Berlin-Pankow. Die50-Jährige wohnt mit einem ihrer Söhne und Katze Lotti in einerDreizimmerwohnung. Ihren Job als Krankenschwester musste sie nachGewalterfahrungen in der Ehe aus Krankheitsgründen aufgeben. Sie möchteunbedingt ihr Leben ändern und wieder voll durchstarten.Folge 2 widmet sich einem Ehepaar in Berlin-Friedrichshain. Claudia und Tamásfunktionieren nur noch in der Elternrolle für ihre beiden Teenager gut. AlsLiebespaar haben sie sich scheinbar aus den Augen verloren und ganzunterschiedliche Vorstellungen für ihren zukünftigen Lebensweg entwickelt. Gibtes eine Basis für den Weg zu einem besseren Miteinander?In der dritten Folge greifen die Experten der 30-jährigen Lea unter die Arme.Kurz vor dem Abschluss ihres Modedesign-Studiums wurde sie ungeplant schwangerund lebt nun mit ihrem zweijährigen Néo in einer kleinen Zweizimmerwohnung. MitHilfe der "queer 4 you"-Experten schöpft sie Kraft, um ihrem Leben eine neueRichtung zu geben.Christian, Chris, Fabian und Sven sind nicht Experten dieser Show, weil sie alsschwule Männer besonders gut stylen, schminken und dekorieren können, sondern esgab einen Punkt in ihren Leben, an dem sie ihrer Familie und Freunden klarmachen wollten, dass sie queer sind, also nicht den Vorstellungen entsprechenkönnen, die unsere Gesellschaft von Männlichkeit hat. Das betrifft ihreSexualität, aber auch, wie sie Männlichkeit leben.In "queer 4 you" geht es um Menschen, die sich in bestimmten Lebenssituationenals festgefahren empfinden und über Rat und Tat von Experten Anregungen fürVeränderungen bekommen. Die vier Experten bringen auf besondere Weise neben demprofessionellen Blick ihre persönliche Geschichte und große Empathie ein. Esgeht auch um gesellschaftliche Rollenbilder von Männern und Frauen, Identität,Toleranz und das Ringen um Anerkennung. Das macht "queer 4 you" individuell undpasst zu Berlin. 45 Minuten, die überraschen und zu Herzen gehen."queer 4 you" ist eine Produktion der Leitwolf TV & Film (Produzenten: JuliaNicolas und Rüdiger Wolf) für den rbb.Pressekontakt:Christoph MüllerTel 030 / 97 99 3 - 12 116christoph.mueller@rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4473079OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell