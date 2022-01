q.beyond: Unterstützung getestet – Trading-Chance?

Es sieht so aus, als ob die Unterstützung bei 1,75 Euro für die Aktie stark genug war. Nach einem Allzeittief am 14. Januar mit einem Kurs von 1,746 Euro folgte ein fünfmaliger Test und am Freitag gab es eine kräftige Gegenbewegung, die vom Tief wieder in den Bereich über 1,79 Euro führte. Nach einem Test der Unterstützung kann es in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



