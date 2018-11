"Die purpurnen Flüsse" von Jean-Christophe Grangé im ZDF / Mit Olivier Marchal und Erika Sainte (FOTO)

Mainz (ots) -"Die purpurnen Flüsse" als Free-TV-Premiere im Montagskino: DasZDF präsentiert die vierteilige Krimireihe nach Original-Drehbücherndes französischen Kultautors Jean-Christophe Grangé ab 5. November2018, montags, 22.15 Uhr. Alle vier Filme sind ab Samstag, 3.November 2018, 10.00 Uhr, für drei Monate in der ZDFmediathekabrufbar - sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache.Olivier Marchal spielt die Rolle des legendären Kommissars PierreNiémans, die Jean Reno im gleichnamigen Kinohit verkörperte.Im ersten Film der Reihe, "Melodie des Todes", ermitteln KommissarPierre Niémans (Olivier Marchal) und seine Kollegin Camille Delaunay(Erika Sainte) am Montag, 5. November 2018, 22.15 Uhr, in einemabgelegenen Kloster. Ein alter Bekannter Niémans', der als Mönch ineinem Kloster gelebt hat, stirbt unter mysteriösen Umständen. Inseiner linken Handfläche trägt der Ermordete ein Tattoo, das einegeheime Botschaft verbirgt. Niémans erfährt, dass sich dieGlaubensbrüder auf Musikwissenschaft und frühe mittelalterlicheSchriften zu diesem Thema spezialisiert haben. Die Tätowierung desToten scheint in Zusammenhang mit diesen Forschungen zu stehen. DochCamille verfolgt eigenmächtig noch eine andere Spur. Die Situationeskaliert, als ein zweiter Mönch tot aufgefunden wird.In "Tag der Asche" am Montag, 12. November 2018, 22.15 Uhr,ermitteln Niémans und Delaunay im Elsass während der Weinernte. DieLeiche eines Mannes wurde in einer Kirche unter den Trümmern einesFreskos gefunden. In unmittelbarer Nähe des Tatortes lebt einereligiöse Sekte, deren Bewohner ein Leben wie vor 300 Jahren führenund sich durch den Weinbau finanzieren. Camille ermittelt undercoverals Weinernte-Helferin.Die Ermittlungen um den Fund einer abgetrennten Kinderhand führenNiémans und Delaunay am Montag, 26. November 2018, 22.15 Uhr, in derFolge "Kreuzzug der Kinder" in ein abgelegenes Jugendheim. In den90er Jahren geschahen dort grausame Dinge, aber auch gegenwärtiggenießt das Heim nicht den besten Ruf. Eine Verbindung zwischen derKinderhand und einer Serie von Frauenmorden scheint wahrscheinlich.Im vierten Film der Reihe, "Die letzte Jagd" am Montag, 3.Dezember 2018, 22.15 Uhr, wird im deutsch-französischen Grenzgebietder Erbe einer deutschen Adelsfamilie während der Jagd ermordet. Istauch Laura (Nora Waldstätten), die Schwester des Toten, in Gefahr?Sie hatte zusammen mit ihrem Bruder das Familienunternehmen geleitet.Bei ihren Ermittlungen werden Niémans und Delaunay vom deutschenKripobeamten Nicolas Kleinert (Ken Duken) unterstützt.https://presseportal.zdf.de/pm/die-purpurnen-fluesse/ZDF-Homepage: https://ly.zdf.de/AHLP/https://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttps://facebook.com/ZDFhttps://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/DiepurpurnenfluessePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell