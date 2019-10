purea®: Teutoburger Ölmühle weckt Rapsölmarkt aus dem Dornröschenschlaf

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Ibbenbüren (ots) -- Neues, neutral schmeckendes Rapsöl aus deutschem Raps, ohneHeißraffination und Chemie in der Herstellung- Erfolgreicher Launch: purea® in 6.500 LebensmittelmärktenerhältlichOb braten, kochen oder backen - Speiseöle sind aus der Küche nichtwegzudenken. Die Krux: 70 Prozent der handelsüblichen Speiseölekommen während der Herstellung mit Chemikalien in Kontakt und werdeneiner intensiven Heißraffination unterzogen, die sie erstgenusstauglich macht. Dieser Praxis setzt die Teutoburger Ölmühle mitSitz in Ibbenbüren jetzt mit ihrer neuen Marke purea® ein Ende. "Fastjedes zweite verkaufte Öl in Deutschland ist Rapsöl - ganze 76,1Millionen Liter davon landeten 2018 in deutschen Küchen. DenLöwenanteil stellen die raffinierten Billigöle. Höchste Zeit also füreinen Ölwechsel und eine echte Alternative für das mit Abstandbeliebteste Speiseöl am Markt", unterstreicht Gerd Beilke,Geschäftsführer der Teutoburger Ölmühle.Mit purea® ist genau das gelungen. Das neue Rapsöl wird mithilfeeines speziellen, dreistufigen Verfahrens gewonnen, das den neutralenGeschmack komplett ohne Chemie und Raffination erreicht. Damit willdas Unternehmen, das bereits Marktführer für hochwertige, schonendkalt gepresste Raps- und Sonnenblumenkernöle ist, den Ölmarkt aus demDornröschenschlaf wecken und passend zum steigendenGesundheitsbewusstsein eine echte Alternative im Einstiegssegmentbieten. Dass das neue Öl den aktuellen Zeitgeist hin zu bewusstemKonsum und mehr Achtsamkeit bei Lebensmitteln trifft, zeigt dererfolgreiche Productlaunch. "Unsere Handelspartner zeigen sich bishermit dem Abverkauf sehr zufrieden: purea® dreht sich gut, getriebenauch durch unsere Werbekampagne im TV. Insgesamt investieren wir ein20-Millionen-Brutto-Spending, um die Marke in den nächsten zweiJahren nach vorne zu bringen. So erreichen wir mittelfristig rund 80% der haushaltsführenden Personen", freut sich Gerd Beilke.Zur Meldung: http://ots.de/6KB4vtPressekontakt:Deutscher PressesternLaura Trost+49 611-39539-15l.trost@public-star.deOriginal-Content von: Teutoburger Ölmühle GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell