publity AG Wandelschuld: Die Anleihe folgt dem Tiefflug der Aktie!

Mit Publity ging es in der letzten Zeit zunehmend bergab. Enttäuschende Geschäftszahlen schickten die Aktie in den Kurskeller und auch die publity AG Wandelschuld folgte dem negativen Trend. In den letzten zwölf Monaten sank der Wert des Papiers um satte 21 Prozent und ein Ende der Talfahrt ist noch nicht abzusehen. Ernsthaft Sorgen müssen sich bestehende Anleger zwar noch nicht machen, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Carsten Müller.