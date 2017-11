prooV verbessert Proof-of-Concept-Angebot mit der Private Cloud für Red-Team-Angriffssimulationen

Tel Aviv, Israel und New York (ots/PRNewswire) -prooV Red Cloud ermöglicht es, Technologien vor Implementierunggegen Cyberangriffe zu testen und eliminiert Public CloudSicherheitshindernisseprooV (https://proov.io/), die erste PoC-as-a-Service-Plattform,die den Proof of Concept (PoC) Prozess für Start-ups und Unternehmenermöglicht und strafft, gab heute die sofortige Verfügbarkeit vonprooV Red Cloud bekannt. Die Private Cloud erweitert dasUnternehmensangebot, indem sie Kunden befähigt, simulierteCyberangriffe auf Technologien, die sich im PoC-Prozess befinden,durchzuführen und die Verteidigungs- und Reaktionsfähigkeiten derTechnologien effektiv auszuwerten, bevor sie implementiert werden.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/554406/prooV_Logo.jpg )Eine der Hauptgefahren bei Red-Team-Penetrationstests unterBenutzung der populärsten Public Clouds ist, dass deren strengeSicherheit so aufgebaut ist, dass sie viele Angriffe abwehrt, gegendie die Kunden testen. Ob es sich um Malware, Phishing oder Trojanerhandelt - Penetrationstests in Public Clouds sind schwierig oderunmöglich durchzuführen. prooV Red Cloud wurde entwickelt, umspeziell diese Hürde zu überwinden."Im heutigen aggressiven Bedrohungsumfeld müssen Organisationensicherstellen, dass ihre neuen Lösungen gegen die aktuellstenSchwachstellen im Falle von Bedrohungen während des PoC-Prozessesuntersucht werden - bevor sie zum Einsatz kommen", sagte TobyOlshanetsky, Mitgründer und CEO von prooV. "Um die Hindernisse zueliminieren, denen unsere Start-up- und Unternehmenskunden im PublicCloud Umfeld gegenüberstehen, haben wir prooV Red Cloud entwickelt,um Red-Team-Simulationen an Technologien im PoC-Prozessdurchzuführen. Wir suchen immer nach Möglichkeiten, unseren Kundendas umfassendste und fundierteste Benutzererlebnis zu bieten, wennsie neue Lösungen auf unserer Plattform testen."Red-Team-Blue-Team-Übungen sind bei Militär und Unternehmen wohlbekannt, wo Penetrationstester eine Reihe von Übungen durchführen, umdie Sicherheitsbereitschaft zu prüfen. Simulationen können Angriffeauf Unternehmenswerte, die Bedrohungen gegenüber am anfälligstensind, beinhalten Von Malware über Phishing-Angriffe bis zu komplexen,anhaltenden Bedrohungen können Organisationen messen, wie gut diePoCs und die neuen Cybersicherheitslösungen sozialen und physischenNetzwerk- und Anwendungsangriffen durch einen simulierten echtenFeind in einem kontrollierten Umfeld in der Private Cloudstandhalten. Dies ermöglicht stressfreies Testen und gibt dieSicherheit, dass vertrauliche Daten nicht gefährdet sind.Über prooVprooV(TM) (https://proov.io) ist die erstePoC-as-a-Service-Plattform, die globale Unternehmen undStart-ups/unabhängige Software-Anbieter zusammenbringt, um Proof ofConcepts (PoCs) durch entfernte, sichere und daten-reiche Umfelder zuentdecken, verbinden, auszuführen und auszuwerten. Gegründet vonSerienunternehmern, die die Ineffizienzen in den modernenPoC-Prozessen erkannt haben, bietet prooV radikale neue Ansätze fürdas Testen, das Tracking und die Analyse von Anbieterlösungen,wodurch der Weg von RFP zu PoC verkürzt wird.Pressekontakt:Lisette ParasGravitate PRlisette@gravitatepr.comTelefon: +1-415-490-7613Liel BariprooVliel@proov.ioTelefon: +972-72-221-0063Original-Content von: prooV, übermittelt durch news aktuell