project44 festigt Marktführerschaft auf der letzten Meile mit neuem Produkt, Expansion in Europa und Trade Up-Promotion

Chicago (ots/PRNewswire) -Die branchenführende Lösung von project44 verbessert das Liefererlebnis in Nordamerika und Europa.project44, der führende Anbieter für Supply Chain-Visibility, baut seine Marktführerschaft auf der letzten Meile mit einem neuen Produkt, der Expansion im europäischen Markt sowie der Möglichkeit zum „Trade Up" weiter aus. Dies ist Teil des Versprechens, führende Einzelhändler und Direktvertriebesmarken in Nordamerika und Europa dabei zu unterstützen, eine durchgängige Lieferkettentransparenz zu erreichen. Im September 2021 erwarb porject44 Convey, den Marktführer für Visibilität auf der letzten Meile und einzigen Anbieter in diesem Bereich, in Gartner's Magic Quadrant for Real-Time Transportation Visibility Platforms aufgeführt wird.project44 verfolgt jährlich über eine Milliarde Sendungen für Kunden wie Walmart und Neiman Marcus mit einem integrierten Angebot für die letzte Meile. Dieses liefert höchste Datenqualität sowie die umfangreichste Lösungspalette zur Verbesserung der Transparenz und des Ausnahmemanagements in allen Phasen des Lebenszyklus der letzten Meile: vor dem Kauf, während des Transports und nach der Zustellung. Die Last-Mile-Lösung von project44 ist gegenwärtig das einzige Angebot auf dem Markt, das die Nachverfolgung für alle Lieferarten – Paket-, Fracht-, Kurier und Haustürlieferungen – unterstützt und gleichzeitig Einblicke in die Produktsendungen sowie automatische Problemlösungsmöglichkeiten bietet.„project44 steigert die Transparenz der letzten Meile durch Produktinnovationen und globale Expansion", sagt Jett McCandless, Gründer und CEO von project44. „Im Zuge des steten Wachstums des E-Commerce-Volumens befähigt project44 Unternehmen dazu, Produkte mit der Transparenz, Pünktlichkeit und dem Vertrauen zu liefern, die moderne Konsumenten erwarten."Convert Die Verlässlichkeit des Liefertermins wird von Verbrauchern als wichtigster Faktor für die Kaufentscheidung genannt, direkt gefolgt von den Kosten. Kunden brechen ihre Bestellvorgänge ab, wenn die Lieferbedingungen nicht den Bedürfnissen entsprechen. Gleichzeitig investieren Logistikmanager und Händler Millionen in Lösungen, die die Lieferversprechen nicht einhalten.Mit Convert bietet project44 ab sofort eine skalierbare und anpassungsfähige Lösung für die letzte Meile an, die die wettbewerbsfähige Lieferversprechen zur Steigerung der Konversion ermöglicht. Durch den Einsatz von Machine-Learing-Modellen, die auf elf Milliarden Versandereignissen basieren, integriert Convert hochpräzise voraussichtliche Liefertermine (EDDs) auf den Checkout-Seiten der E-Commerce-Plattformen, noch bevor sich der Kunde für den Kauf entschieden hat. Im Vergleich zu anderen EDD-Lösungen auf dem Markt, die auf potenziell ungenaue Daten von Spediteuren zurückgreifen und diese dem Kunden als Fakten präsentieren, übermittelt Convert dem Kunden drei Richtwerte, um ein „wahrscheinlichstes Lieferdatum" anzugeben – eine konservative und aggressive Schätzung sowie eine Schätzung, die auf Vorhersagemodellen basiert.Mit Convert verfügen Einzelhändler über die präzisesten EDDs, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind, was die Konversion und den Return on Investment (ROI) steigert, die Zahl der abgebrochenen Kaufvorgänge verringert und das Vertrauen der Kunden in die Liefertermine sowie die allgemeine Zufriedenheit steigert.„Die marktführende, prädiktive Datentechnik von project44 hebt Convert von allem ab, was derzeit verfügbar ist", so Vernon O'Donnell, Chief Product Officer bei project44. „Diese jüngste Entwicklung beweist, dass kein anderes Unternehmen mit dem Umfang der Daten und Last-Mile-Fähigkeiten von project44 mithalten kann."Expansion in Europa Mit Einführung der Last-Mile Funktion in Europa baut project44 seine Marktführerschaft als umfassendste globale multimodale Supply Chain-Visibility-Plattform aus. project44 bietet nun echte multimodale Transparenz vom Rohstoff bis an die Haustür des Verbrauchers in ganz Nordamerika und Europa, um Versendern, Frachtführern und Logistikanbietern dabei zu unterstützen, sich auf die wachsende Zahl globaler Lieferkettenunterbrechungen vorzubereiten und darauf zu reagieren.In Zusammenarbeit mit großen, internationalen Marken expandiert project44 in Europa, um Bestandskunden eine höhere Datenqualität und proaktive Benachrichtigungen zu bieten und somit die letzte Meile zu optimieren. Auf diese Weise lassen sich Kundenbedürfnisse besser erfüllen und mehr Versender außerhalb der USA bedienen.Trade Up-Promotion Mit dem Ziel, die von Unternehmen und Verbrauchern erwartete Transparenz auf der letzten Meile zu erreichen, sind viele Verbrauchermarken von ihren bestehenden Softwareanbietern zu project44 gewechselt. Um diesen Übergang zu erleichtern, bietet project44 qualifizierten Unternehmen die Möglichkeit, die branchenführende Lösung von project44, Engage, bis zu drei Monate kostenlos zu testen. Diese Aktion ermöglicht es Unternehmen, die von deren aktuellen Last-Mile Visibilitätsanbietern zu project44 zu wechseln. So erhalten sie die beste Lösung auf dem Markt zur Optimierung des Kundenerlebnisses vor dem Kauf, während des Transits und nach dem Kauf – mühelos und zu einem günstigen Preis.Kundenstimmen„Durch den Wechsel zu project44 verfügen wir über eine schlanke Lösung, die wir im Grunde nur anschließen und in unser WMS (Lagerverwaltungssystem) integrieren mussten. Das Ergebnis war eine nahezu sofortige, erhebliche Verbesserung der End-to-End Visibilität bei der Zustellung, verbunden mit einem hervorragenden Reporting", so Lindsay Keys, Director of Logistics des Luxuseinzelhändlers Brooklinen, der vor Kurzem mit dem 2021 Brand Experience Award für die Last Mile Innovation ausgezeichnet wurde.„Wir sahen fast unmittelbar Ergebnisse in Form von Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen, die project44 zu einem entscheidenden Faktor für die Einhaltung unserer Lieferversprechungen gegenüber unseren Kunden machen", sagt Seth Goldmann, CEO von UrbanStems. „Nicht nur unsere Kunden sind zufriedener mit, sondern ich freue mich, dass auch unser eigenes Team dank der project44-Plattform zufriedener und produktiver ist."„Bei Tausenden von Sendungen, die zu einem beliebigen Zeitpunkt unterwegs sind, und den dazugehörigen Details, die sich in vielen verschiedenen Systemen in unserem Unternehmen befinden, kann es schwierig sein, herauszufinden, welche Aufträge unsere sofortige Aufmerksamkeit erfordern", sagt Devin Van Hout, Vice President of Digital Commerce bei Ferguson Enterprises. „Die Lösung von project44 gibt unserem Team alle Informationen, die wir brauchen, um von reaktiv auf proaktiv umzuschalten, und versorgt uns gleichzeitig mit den Werkzeugen, um mit allen relevanten Parteien innerhalb derselben Übersicht zu kommunizieren. Das Ergebnis ist eine einfache, konsistente Kundenerfahrung angesichts der enormen B2B-Komplexität."Um mehr über die Last-Mile Lösungen von project44 zu erfahren, besuchen Sie unsere Webseite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3452125-1&h=3668797063&u=https%3A%2F%2Fwww.project44.de%2Flast-mile-expansion%3Futm_campaign%3Dexpansion%26utm_medium%3Dde_website%26utm_source%3Dpr&a=Um+mehr+%C3%BCber+die+Last-Mile+L%C3%B6sungen+von+project44+zu+erfahren%2C+besuchen+Sie+unsere+Webseite).Über project44Das Ziel von project44 ist es, dass Lieferketten möglichst reibungslos funktionieren. Als Bindeglied der Supply Chain betreibt project44 die weltweit vertrauenswürdige Plattform für End-to-End Visibilität, die jährlich mehr als eine Milliarde Sendungen für 1000 der führenden Marken verfolgt, darunter Top-Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Automobil, Einzelhandel, Biowissenschaften, Lebensmittel und Getränke sowie Öl, Chemie und Gas. Mit project44 sorgen Verlader und Frachtführer auf der ganzen Welt für mehr Planbarkeit, Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit.Als unbestrittener Marktführer wurde project44 im Magic Quadrant von Gartner als Leader, zur Nummer eins im FreightWaves FreightTech 2021 und zum Customer's Choice im Gartner Peer Insights Voice of the Customer Report ernannt. project44 hat seinen Hauptsitz in Chicago und verfügt über ein vielfältiges Team, das sich auf 17 Niederlassungen weltweit verteilt. 