Die profitabelsten 10 seit dem Wahltag!

Der S&P 500 steht vor einem sehr heißen Start in den Monat November, angetrieben von einem günstigen Wahlergebnis und einer vielversprechenden Pfizer Inc. (NYSE:PFE) Coronavirus-Impfstoffkandidat. Allerdings haben sich einige Aktien im November bisher besser entwickelt als andere, und Leerverkäufer haben in diesem Monat bei einer Handvoll Aktien immer noch einen Mordsgewinn erzielt.

Rotation aus der Technik

Seit der Wahl haben die Anleger nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung