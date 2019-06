Der professionelle Online-Marktplatz für Ihr Feriendomizil (FOTO)

--------------------------------------------------------------Jetzt Vermieter werdenhttp://ots.de/aYv8fQ--------------------------------------------------------------Frankfurt am Main (ots) -Über FeWo-direkt erreichen Vermieter Millionen Urlauber aus allerWelt, entscheiden aber selbst über Preise, Daten und alle weiterenRegeln ihrer Ferienimmobilie. FeWo-direkt schätzt vorab potenzielleMieteinnahmen und stellt Vermietern nützliche Informationen zurVerfügung, die bei der Inserats-Optimierung und der Vermietung anReisende helfen. Auf der Webseite können Vermieter direkt undunverbindlich ihre potenziellen Mieteinnahmen über denMietpreisrechner ermitteln lassen.Sie besitzen eine Ferienunterkunft und möchten diese an Urlaubervermieten? Werden Sie Vermieter bei FeWo-direkt und profitieren Sievon über 20 Jahren Expertise. Oder vermitteln Sie bereits auf einemVermietungsportal? Dann nutzen Sie Ihre Chance: Inserieren Sie IhrObjekt auch zusätzlich auf der Online-Plattform FeWo-direkt underreichen Sie eine möglichst hohe Auslastung. Finden Sie ganz schnellheraus, in welcher Höhe Mieteinnahmen mit einem Haus im Allgäu, inNordfriesland, am Bodensee, in Berlin oder in weiteren Regionengeneriert werden können: http://hmwy.io/FeWo-vermieten1Mit Mieteinnahmen die eigene Altersvorsorge aufbessernDie Vermietung von Ferienunterkünften bringt zahlreiche Vorteilemit sich. Vermieter können regelmäßig Mieteinnahmen generieren, dieeigene Altersvorsorge aufbessern und sich steuerliche Vorteilesichern. Die Marktstudie über private Ferienimmobilien 2019 vonFeWo-direkt und Engel & Völkers zeigt, dass Vermieter in Deutschlandim Durchschnitt 11.900 Euro pro Jahr einnehmen, was einerNettorendite von 4,2 Prozent entspricht.Zusätzlich zu finanziellen Vorteilen erhält die Vermietung einesFerienhauses auch dessen Zustand. Denn je länger in Häusern nichtgelüftet und geheizt wird oder die Leitungen durchgespült werden,desto schneller verlieren diese an Wert.FeWo-direkt ist die richtige Vermittlungsplattform fürFerienhäuserSeit über 20 Jahren bringt das Online-Angebot FeWo-direktVermieter und Reisende auf über 50 internationalen Webseiten in 23Sprachen zusammen. Durch Zugang zum Netzwerk des Mutterkonzerns Vrboist eine weltweite Sichtbarkeit und somit eine nationale sowieinternationale Vermarktung von Unterkünften möglich.Vermieter finden allgemeine Informationen zu Recht, Steuern undVersicherung und können neue technologische Mittel nutzen, diedatenbasierte Einblicke in lokale Vermietungsmärkte gewähren. Diesehelfen dabei, die Vermietungsziele seriös zu erreichen.Ferienhaus-Vermieter behalten auf FeWo-direkt stets die Kontrolleüber ihre Unterkunft und entscheiden schlussendlich selbst, wer dieUrlaubsresidenz mieten kann. Zudem profitieren sie von sicherenBuchungs- und Zahlungsabwicklungen.Provisionsbasiertes Inseratsmodell: Keine Vorabkosten fürVermieterFür die Einstellung von Immobilien steht bei FeWo-direkt einprovisionsbasiertes Inseratsmodell zur Verfügung. Bei diesem Modellfallen nur Kosten für eingegangene Buchungen an. Somit existierenkeine Vorabkosten, was insbesondere bei einer kürzeren Saison undausschließlich veranstaltungsbasierter Objektvermietung vorteilhaftist.Deutschland ist ein FerienhausmarktÜbrigens: Die Deutschen ziehen einen Urlaub im Ferienhaus oder ineiner Ferienwohnung einem Hotelbesuch immer öfter vor. 37 Prozent derDeutschen haben 2018 ihren Urlaub im Inland in privatenFerienunterkünften verbracht* - Tendenz seit Jahren steigend. DiesenReisetrend können Sie als Vermieter auf unserer Plattform für sichnutzen. Überzeugen Sie sich selbst und inserieren Sie jetzt beiFeWo-direkt: http://hmwy.io/FeWo-vermieten2*Quelle: StatistaPressekontakt:Yvonne BonanatiSenior PR Manager Northern EuropeE-Mail: yvbonanati@homeaway.co.ukOriginal-Content von: FeWo-direkt, übermittelt durch news aktuell