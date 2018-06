produktbeobachtung.com: Neues Informationsangebot der Consline AG (FOTO)

München (ots) -Auch nach dem Verkauf bleiben Unternehmen für ihre Produkteverantwortlich und müssen beobachten, wie sich die Eigenschaften desProdukts beim Kunden bewähren. Obwohl die sog.Produktbeobachtungspflicht durch das Internet, die zunehmendeKomplexität der Produkte und Vorschriften sowie globale Produktions-und Vertriebsaktivitäten enorm an Bedeutung gewonnen hat, sindInformationen zum Thema Produktbeobachtung nur mühsam zu finden.Deshalb bietet die Consline AG mit www.produktbeobachtung.com einneues, umfassendes Informationsangebot zu diesem Thema. Nebengrundlegenden Definitionen und branchenspezifischen Online-Quellenwerden Informationen zu weiterführenden Experten, Literatur undVeranstaltungen gegeben. Aktuelle Nachrichten rund umProduktbeobachtung, Produkthaftung und Produzentenhaftung runden dasAngebot ab.www.produktbeobachtung.com richtet sich an Führungskräfte ausEntwicklung, Qualitätssicherung und After Sales sowie anProduktsicherheitsbeauftragte und Sicherheitsexperten.Dass Consline mit diesem Infoangebot einen Nerv trifft, zeigt sichnicht zuletzt in der Automobilindustrie. Im aktuellen Gelbband"Produktintegrität" des VDA (Verband der Automobilindustrie) wird dasThema unter dem Begriff Marktbeobachtung explizit angesprochen.Die Consline AG (www.consline.com) ist Pionier auf dem Gebiet desvollständigen und präzisen Monitorings von Kundenmeinungen undUnternehmensinformationen im Internet: Seit 1999 unterstützt ConslineUnternehmen bei der Verbesserung von Produkten, Services undKampagnen sowie einer rechtlich belastbaren Produktbeobachtung. Dasvon Consline entwickelte CIMS (Consline Intelligence ManagementSystem) setzt auf eine einzigartige Kombination modernsterWeb-Technologie, Künstlicher Intelligenz, qualifizierter Mitarbeiterund internationaler Branchenkompetenz.Pressekontakt:Dorothea BräuerConsline AGLeonrodstr. 6880636 MünchenTel.: +49 89 3063650Email: mailto:contact@consline.comInternet: www.consline.comOriginal-Content von: Consline AG, übermittelt durch news aktuell