pro clima Wissenswerkstatt startet mit Webinaren in die neue Seminarsaison (FOTO)

Schwetzingen (ots) -Kängurus hüpfen nur vorwärts. Deshalb stehen sie auch Pate für dieSeminarreihe der pro clima Wissenswerkstatt: Wer an Känguru-Seminarenteilnimmt, soll im Beruf vorankommen und auf der Baustelle vomerworbenen Wissensvorsprung rund um die Gebäudehülle profitieren. Zuden praxisbezogenen Workshops findet sich künftig ein zusätzlichesFormat - für Eilige, Nochmal-Nachleser und Digital-Lernende: MitBeginn der neuen Seminarsaison im Herbst stehen zum ersten Mal knappeinstündige Webinare im Programm der Wissenswerkstatt. DasOnline-Wissen ist ohne Extratechnik und kostenfrei abrufbar - idealfür alle, denen die Zeit für ein Vor-Ort-Seminar fehlt, die sich abertrotzdem gut informieren möchten. Dazu anmelden kann man sich unterwww.proclima.de/Webinare.Den Anfang machen Webinare über Bauphysik und Feuchteschutz, dieWinterbaustelle und regensichernde Zusatzmaßnahmen beiDacheindeckungen.Rund um die Dichtung der GebäudehülleAuch bei den Präsenz-Seminaren gibt es Veränderungen. Sokonzentriert sich das aktuelle Programm ganz auf Schulungen zurLuftdichtung und Sanierung, zum Fenstereinbau und zurQualitätssicherung - und damit auf die wichtigsten Themenfelder impro clima Kosmos. Neu hinzugekommen in dieser Saison ist einezweitägige Weiterbildung zum Blower-Door-Messdienstleister, an derenEnde bei Bedarf der entsprechende Sachkundenachweis der TÜV RheinlandAkademie erbracht werden kann. Wie in den Känguru-Seminaren Wissenvermittelt wird, ändert sich übrigens nicht: Eine einfacheDarstellung, viel Zeit zum selbst Ausprobieren sowie Spaß beim Lernengehören immer dazu.Auf Wunsch hüpft das Känguru auch ins eigene Haus, obHandwerksbetrieb, die Berufsschule oder ein Fachhandelsstandort: Wogenügend Interessenten zusammenkommen, organisiert das Team der proclima Wissenswerkstatt individuelle Inhouse-Seminare. Die Inhalterichten sich ganz nach Interessenlage und Zielsetzung des Kunden.Und was hat der Meister im Windsurfen auf dem Titelblatt desKänguru-Programmheftes verloren? Ob auf dem Wasser oder auf derBaustelle, neben gutem Material kommt es vor allem auf das Know-howund die Erfahrung an, um stets das für die aktuelle Situationpassende Equipment auszuwählen und erfolgreich zu sein. Wissen also,wie es die Teilnehmer von Känguru-Seminaren in ihren Arbeitsalltagmitnehmen können.Weitere Informationen:Alle Seminare, Termine, Informationen: proclima.de/SeminareWebinare der Wissenswerkstatt: proclima.de/webinare